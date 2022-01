Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, sabato 29 gennaio, l’ex velina Melissa Satta torna a parlare della fine matrimonio con l’ex marito, il calciatore Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta a Verissimo: la separazione da Boateng? Non è stata una mia scelta

Tra gli ospiti dell’odierna puntata del seguitissimo programma di Canale 5 condotto dalla bella Silvia Toffanin, anche Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la Notizia.

Stando alle anticipazioni diffuse dalla rete televisiva, la showgirl 35enne si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sulla fine della sua relazione con il famoso calciatore Kevin Prince Boateng, padre del figlio Maddox, che oggi ha sette anni.

Melissa Satta e il dolore per la separazione

I due, belli e famosi, si sono allontanati lo scorso anno, e pare proprio per volere dell’ex centrocampista del Milan, Boateng, oggi legato sentimentalmente ad una giovane influencer.

Per Melissa affrontare la separazione è stato molto difficile. “Ora sto bene – ha dichiarato – anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così, l’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”.

La ritrovata felicità e i progetti per il futuro di Melissa Satta

Oggi Melissa ha ritrovato la felicità accanto ad un nuovo compagno, l’imprenditore Mattia Rivetti: “È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi da qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”.

La bella showgirl ha ammesso che tra i due c’è una forte intesa e che in futuro le piacerebbe allargare la famiglia: “Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei che rimanesse figlio unico. Con calma, si fa tutto. Vedremo. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.