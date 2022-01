Melissa Satta si è raccontata senza filtri a Verissimo dove, per la prima volta, ha dichiarato che la sua rottura da Kevin Prince Boateng non sarebbe dipesa da lei.

Melissa Satta: l’addio a Boateng

Durante l’estate 2020 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno annunciato la fine della loro storia d’amore sottolineando di voler mantenere rapporti pacifici per il bene del figlio, Maddox, che oggi ha 8 anni.

La showgirl, oggi legata a Mattia Rivetti, ha confessato a Verissimo come la fine della sua storia con il calciatore l’abbia fatta soffrire e come, secondo lei, non sarebbe dipesa da lei:

“Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”, ha confessato.

Melissa Satta e Mattia Rivetti

Durante l’estate 2021 la showgirl è uscita allo scoperto con l’imprenditore Mattia Rivetti, con cui oggi è riuscita a trovare la felicità. A Verissimo Melissa Satta ha affermato di escludere di sposarsi di nuovo ma ha anche ammesso che non le dispiacerebbe pensare presto a un altro figlio.

Melissa Satta e Bobo Vieri

In passato la showgirl ha vissuto un’importante storia d’amore con Melissa Satta.

A Verissimo lei stessa ha confessato come, la storia con Vieri, sia servita a farla crescere: “All’inizio della mia carriera, a 19 anni, ho avuto una storia con Vieri che aveva molti più anni di me ed è stato un rapporto molto diverso da tutti gli altri, ma che mi ha formato. È stata una persona che mi è servita molto per la mia vita. Ho un bellissimo ricordo di quel tempo”, ha ammesso.