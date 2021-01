Max Gazzé negli anni ha saputo dare alla sua musica uno stile del tutto personale e riconoscibile. Voce pacata e testi ritmati, talvolta commuoventi e talvolta sensuali. Il cantante ha saputo reinventarsi anche grazie all’evoluzione, a sua volta, del cantautorato italiano delle nuove generazioni.

Ma chi è Max Gazzè? Scopriamo qualcosa in più sulla sua biografia e la sua carriera musicale.

Chi è Max Gazzè

Max Gazzè, all’origine Massimiliano Gazzè, è nato a Roma il 6 luglio 1967 ed è del segno del Cancro. Per via del lavoro del padre, ambasciatore, Gazzè lascia la capitale e si trasferisce a Bruxelles all’età di 15 anni. La sua prima esperienza con la musica però inizia ben prima, a 6 anni, quando impara a suonare il pianoforte, mentre a 14 anni impara a suonare il basso elettrico.

Durante l’adolescenza inizia anche ad esibirsi nei locali ed entra a far parte dei 4 Play 4, gruppo inglese dallo stile acid jazz. Nel 1991 Gazzè ritorna a Roma e lì inizia a sperimentare la sua musica in uno studio di registrazione. Fondamentali in quegli anni saranno alcune collaborazioni come quelle con alcuni dei maggiori esponenti del panorama musicale italiano tra cui il rapper torinese Frankie-hinrg mc, Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Quest’ultimo, proprio come Gazzé prima di lui, duetterà con un rapper durante una delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, il rapper romano Rancore.

Debutto e primi successi

Il suo debutto come solista avviene nel 1996, con l’album “Contro un’onda del mare” che ha l’occasione di presentare, in versione acustica, durante un tour del grande Franco Battiato. Se l’album, grazie agli studi sperimentali dell’artista, riscuote consensi, il successo vero e proprio per Max Gazzè arriva due anni dopo.

Nel ’98 infatti, insieme a Niccolò Fabi lancia il singolo di successo “Vento d’estate”, vincitore di Un disco per l’estate, manifestazione canora sulla falsariga del Festival di Sanremo, a cui il cantante prende parte, per la prima volta, nel 1999. Gazzè si presenta alla kermesse musicale con “Una musica può fare”, concorrendo nella categoria giovani.

Carriera musicale

La carriera di Max Gazzè prosegue tra album sperimentali e altri progetti paralleli come la cover band dei Police. Nel 2008 torna a Sanremo con “Il solito sesso”, che diventa un vero successo radiofonico. Gazzè torna sul palco dell’Ariston nel 2013, mentre nel 2014 fonda insieme a Daniele Silvestri e Niccolò Fabi un supergruppo con cui fa uscire l’album “Il padrone della festa”. Successivamente prosegue la sua carriera da solista, con il singolo “La vita com’è”, che anticipa l’album “Maximilian”.

Max Gazzè, da buon cantautore, ama sperimentare con la musica. Non a caso, nel 2018, durante la sua partecipazione a Sanremo con il brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, si è aggiudicato il premio per la miglior composizione musicale. Nel 2019 si butta in un nuovo progetto a quattro mani con Carl Brave, rapper e cantautore romano, molto apprezzato nel panorama musicale delle nuove generazioni. Insieme fanno uscire il singolo “Posso”.

Vita privata

Della vita privata di Max Gazzè si sanno pochi dettagli. È padre di cinque figli, i primi tre avuti dal matrimonio durato 15 anni e conclusosi con il divorzio, con Maria Salvucci. Tra le donne che hanno fatto parte della vita di Max Gazzè si vocifera ci sia stata anche l’attrice Asia Argento, figlia del regista e re del terrore, Dario Argento.