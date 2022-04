Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico di successo Maurizio Costanzo ha fatto la storia dellla televisione italiana. Con il suo talk show più famoso, che riprenderà il prossimo 27 aprile in seconda serata, il conduttore ha raggiunto i fatidici 40 anni.

In un’intervista rilasciata al periodico “Tv Sorrisi e Canzoni” Maurizio Costanzo ha spiegato cosa ne pensa di un eventuale arrivo della moglie Maria De Filippi alla conduzione dello show.

De Filippi alla conduzione del Maurizio Costanzo Show? Il marito: “Non credo abbia voglia”

Maurizio Costanzo a proposito di ciò è stato molto chiaro precisando che questa possibilità difficilmente si avvererà. Nei piani della moglie non vi sarebbe l’intenzione di condurre il talk show.

Ha dunque motivato così: “Maria fa benissimo i sui programmi, non credo avrebbe voglia di fare il talk show”.

Costanzo si dice stanco delle banalità

Infine ha rivelato di non rimpiangere il fatto di non andare in onda ogni giorno come avveniva negli anni passati. Ha anche aggiunto di essere stanco delle “banalità, di qualche critica e dell’invidia di qualche conoscente”. Non ha però fatto nomi così come non ha detto quali sono le trasmissioni che non lo hanno convinto.

Nel frattempo Piersilvio Berlusconi, in occasione della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show ha scritto una lettera breve, ma significativa:

“Carissimo Maurizio, celebrare i 40 anni del Costanzo Show è per me e per tutta Mediaset un grandissimo onore.

Con il tuo lavoro e il tuo impegno, hai lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo e di tutta la televisione italiana. Anche per me la tua vicinanza e i tuoi consigli sono stati di grande valore. Quante sfide abbiamo affrontato insieme ma, caro Maurizio, ricordo anche il nostro entusiasmo e le nostre risate insieme. Oggi hai ancora la stessa passione e la stessa professionalità con un’esperienza davvero infinita. Grazie Maurizio, grazie da parte di tutta Mediaset. Grazie di cuore da parte mia. Ti voglio bene”.