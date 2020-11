Matteo Martari ha esordito come protagonista in una nuova serie tv in onda su Rai 2 che racconta la storia de l’Alligatore, ovvero Marco Buratti. Ma la sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia ben prima di approdare sul piccolo schermo.

Prima di essere notato per la sua bellezza, e successivamente apprezzato per la sua bravura, infatti, Martari faceva tutt’altro.

Scopriamo di più su chi è Matteo Martari, la sua professione prima di diventare attore e qualche curiosità sulla sua vita privata, che si è intrecciata per un lasso di tempo, con la vita di un’altra attrice molto apprezzata dal pubblico.

Chi è Matteo Martari

Matteo Martari è nato a Verona il 12 dicembre 1983.

Prima di diventare uno degli attori più richiesti d’Italia, Matteo Martari lavorava come fornaio. Fu solo dopo il suo trasferimento dalla città natale a Milano, per lavorare in un ristorante, che venne notato da un agente di moda. Inizia quindi la sua carriera come modello per brand lussuosi e grazie al suo indubbio fascino non passa inosservato.

Studia recitazione e dimostra le sue doti naturali in questo campo, in alcune serie tv di successo.

La prima, Non uccidere, dove recita al fianco di Miriam Leone, e successivamente in un’altra fiction targata Rai, A un passo dal cielo, accanto al celebre Terence Hill. Matteo Martari prosegue poi la sua carriera da attore nella seguitissima serie tv ispirata alla vita della famiglia fiorentina dei Medici, mentre gli anni successivi prende parte al film dedicato al cantautore genovese Fabrizio De Andrè – principe libero, e alla serie tv Non mentire.

La storia d’amore con Miriam Leone

Per quanto riguarda la sua vita privata, Matteo Martari è molto riservato. Ma la sua storia d’amore con Miriam Leone, conosciuta sul set di Non uccidere, ha fatto sognare milioni di telespettatori.

Lei aveva il ruolo da protagonista, l’ispettore Valeria Ferro, lui invece interpretava il suo braccio destro, Andrea Russo.

Due ruoli molto vicini, che hanno contribuito a far scattare la scintilla tra i due. Scintilla che si è purtroppo spenta, nonostante la loro sembrasse una storia d’amore importante.

Il ruolo ne L’Alligatore

Con una nuova fiction che vede proprio Matteo Martari come protagonista, Rai 2 trasmette la storia dell’Alligatore, ovvero Marco Buratti, un ex cantante blues che viene condannato ingiustamente a sette anni di galera. Dopo aver scontato una pena che non gli spettava, Buratti sviluppa una particolare ossessione per la giustizia, che lo porta a diventare un detective con modi del tutto personali di interpretare la legge.

Accanto a Matteo Martari vediamo anche Valeria Solarino, che interpreta Greta, bellissima cantante e amore della vita di Marco Buratti.