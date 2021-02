Matt Groening è stato inserito nella lista dei 100 geni viventi per la realizzazione di una delle serie animate più famose della storia. Scopriamo il processo creativo del ideatore de “I Simpson”.

Chi è Matt Groening

Matthew Abraham Groening (Portland, 15 febbraio 1954) è un fumettista produttore televisivo statunitense.

Cresce con la famiglia in 1/4 norvegese, 1/4 tedesca e 1/4 canadese in una cittadina dell’Oregon. Qui si appassiona alle materie scientifiche e intraprende poi all’università un percorso improntato sulla matematica e la fisica.

Parallelamente sviluppa la passione per il disegno che fin da piccolo lo porta a distrarsi spesso a scuola. Sviluppa quindi questo hobby con la creazione di fumetti che inizia a scrivere già nel 1977 con “Life in Hell” che pubblica su riviste settimanali.

L’arrivo della grande occasione con i Simpson

Nel 1986 incontra un regista che gli chiede di creare una serie per lo show “Tracey Ullman”. Con una spinta interiore che solo artisti come Rossini avevano, realizza di getto la storia dei Simpson, che diventa un successo clamoroso.

Il pubblico accoglie con grande entusiasmo questi personaggi di un giallo brillante che vivono una vita caratterizzata da una pungente ironia.

Per la creazione dei personaggi si ispira ai membri della sua famiglia che prestano quindi il nome a Homer, Marge, Maggie, Lisa e anche la zia Patty. Lo stesso vale per i personaggi maschili, anche questi ispirati dalla sua storia e anche per i personaggi secondari come il vicino, il sindaco o il reverendo.

Gli altri progetti di successo del fumettista

Dopo l’enorme successo dei Simpson, Groening decide di impegnarsi nella realizzazione di un nuovo progetto. Crea quindi la serie animata “Futurama” dallo stampo fantascientifico. Questo l’elemento vincente che guida anche l’umorismo e i continui riferimenti alla tecnologia in modo esasperato.

Molti anni dopo crea una serie dal nome “Disincanto” uscita su Netflix nel 2018. Con questa serie si avvicina a un nuovo mondo, quello dell’avventura in un regno medievale. Inoltre la protagonista è una principessa completamente anticonvenzionale con problemi di alcolismo e trasgressione che vive mille avventure.

