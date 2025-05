Un cambio di stile audace

Matilde del Belgio, nota per il suo stile elegante e sobrio, ha recentemente sorpreso tutti con un look audace e vibrante. La regina ha scelto di indossare un tubino rosso fuoco, un colore che non solo esprime passione e vitalità, ma che ha anche messo in risalto la sua bellezza naturale. Questo cambiamento di stile ha attirato l’attenzione non solo dei media, ma anche dei suoi sudditi, che hanno apprezzato il suo coraggio nel rompere con le tradizionali scelte di moda.

Un abito che fa la differenza

Il tubino indossato da Matilde è stato realizzato dal brand Safiyaa, noto per le sue creazioni sartoriali di alta qualità. Caratterizzato da un taglio dritto e uno scollo a V, l’abito presenta anche delle ali di stoffa che aggiungono un tocco di originalità. Le mezze maniche conferiscono un’aria di raffinatezza, mentre il colore acceso cattura immediatamente l’attenzione. La regina ha abbinato l’abito a scarpe rosse di Natan, completando il look con una borsa coordinata di Fabienne Delvigne, creando un insieme armonioso e di grande impatto visivo.

Gioielli che brillano

Per valorizzare ulteriormente il suo outfit, Matilde ha scelto gioielli che si fanno notare. Gli orecchini in oro a forma di foglia pendente di Sézane Jordane e il bracciale rigido Christine Bekaert Bamboo Cuff hanno aggiunto un tocco di eleganza e raffinatezza. Questi accessori non solo hanno esaltato il suo look, ma hanno anche messo in risalto il suo incarnato, creando un equilibrio perfetto tra audacia e classe. La regina ha completato il suo outfit con un orologio Rolex in oro e argento, arricchito da diamanti, un vero simbolo di lusso e stile.

Un impegno costante per la comunità

Oltre al suo stile impeccabile, Matilde del Belgio è conosciuta per il suo impegno sociale. Partecipando a eventi benefici come il Baillet Latour Biomedical Award, la regina non solo mostra il suo sostegno a cause importanti, ma utilizza anche la sua visibilità per sensibilizzare il pubblico su temi cruciali. La sua presenza a questi eventi, unita a un look audace, dimostra che la moda può essere un potente strumento di comunicazione e cambiamento.