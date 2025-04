Scopri il look e il make-up di Matilda De Angelis alla premiere di "La vita da grandi".

Un look impeccabile per un debutto atteso

Matilda De Angelis ha catturato l’attenzione di tutti alla premiere del suo ultimo film, “La vita da grandi”, diretto da Greta Scarano. L’attrice, attualmente in ascesa nel panorama cinematografico italiano, ha sfoggiato un outfit che ha saputo coniugare eleganza e modernità. Il suo abito-blazer in stile pied de poule, firmato Alexander McQueen, ha rappresentato perfettamente la tendenza ladylike, mentre il make-up vivace ha portato un tocco di freschezza al look complessivo.

Dettagli di stile che fanno la differenza

Il coat-dress doppiopetto indossato da Matilda, con uno spacco audace, è stato abbinato a una camicia bianca dal colletto preppy, creando un contrasto affascinante. Ai piedi, i sandali plateau richiamano lo stile degli anni Quaranta, aggiungendo un tocco di nostalgia. Ma è stato il suo hairlook a rubare la scena: un caschetto liscio con punte all’insù, reso ancora più trendy dall’effetto wet hair, ha messo in risalto il suo viso e il make-up.

Un make-up che celebra la primavera

Il trucco di Matilda ha saputo esaltare la sua bellezza naturale. L’ombretto azzurro cielo ha creato un perfetto abbinamento con i suoi occhi, mentre le sopracciglia folte e ben curate incorniciavano il suo sguardo. Un velo di blush opaco ha donato al suo viso un aspetto sunkissed, perfetto per la stagione primaverile, mentre le lentiggini naturali dell’attrice hanno aggiunto un ulteriore tocco di freschezza. Le labbra, enfatizzate da un rossetto cremoso in rosa acceso, hanno completato il look con un tocco di vivacità.

La trama di “La vita da grandi”

Il film, che segna l’esordio alla regia di Greta Scarano, racconta la storia di Irene, interpretata da Matilda De Angelis, una giovane donna che si trova a dover affrontare le responsabilità della vita adulta. Mentre cerca di costruire il suo futuro a Roma, deve anche prendersi cura del fratello Omar, interpretato da Yuri Tuci, che vive ancora con i genitori a Rimini. La trama esplora temi di crescita personale, responsabilità e il legame familiare, offrendo una narrazione ricca di emozioni e colpi di scena.