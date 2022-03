Materassi Memory Foam: quali sono le caratteristiche e i benefici?

Quanto è importante dormire bene? Il sonno è fondamentale nella vita quotidiana di ciascuno e non deve essere mai sottovalutato. Il rischio è compromettere la propria salute. Per un riposo di qualità, garantendo effetti positivi anche per il nostro corpo, è utile servirsi di materassi memory foam.

Quali sono i suoi benefici?

Materassi memory foam, cosa sono e quali sono i benefici

Il memory foam è stato brevettato dalla Nasa negli anni Sessanta del Novecento. Si tratta di un materiale viscoelastico, la cui principale caratteristica è la capacità di memoria. Originariamente l’intento era quello di rendere più confortevoli i viaggi nello spazio, offrendo benefici che alleviassero lo stress e le fatiche degli astronauti. Con il tempo, il materiale iniziò a essere venduto a prezzi più contenuti, diffondendosi esponenzialmente.

Da quel momento, cominciò a essere usato per le funzioni più variegate, tra le quali la produzione di materassi, parte essenziale del riposo notturno.

Il successo dei materassi memory foam, con cui godere del 100% di comfort, continua anche oggi e sono una scelta alla quale è difficile rinunciare. Essi rappresentano l’opzione preferita di molti. Non solo la comodità e il piacere dell’utilizzo: questo tipo di materasso è in grado di adattarsi perfettamente al corpo e alla curvatura della schiena.

Sia chi adora dormire in posizione supina sia chi preferisce dormire sul fianco potrà scegliere un materasso in memory foam. Donano il sostegno perfetto in entrambe le posizioni e il materasso resta intatto, non rovinandosi né deformandosi. Il memory foam, infatti, è in grado di memorizzare la forma del corpo di chi lo usa e, una volta alzati dal letto, il materasso torna allo stato iniziale. Non è un caso che i materassi in memory foam siano considerati tra i migliori per dormire meravigliosamente.

I materassi in memory foam sono realizzati attraverso la sovrapposizione di più strati. Generalmente, la base è in WaterFoam, il poliuretano espanso flessibile che ha il vantaggio di essere particolarmente traspirante, elastico, ecologico e indeformabile. Ad accogliere il corpo, nello strato superiore, c’è il memory foam, capace di adattarsi a qualsiasi corpo affinché sia sostenuto adeguatamente.

Quando il proprio materasso comincia a risultare scomodo, perché deformato, è il caso di cambiarlo. Quando, appena alzati dal letto, si prova una sgradevole sensazione di stanchezza significa che forse è arrivato il momento di sostituire il materasso. Inoltre, per motivi igienico-strutturali, dopo una decina d’anni è consigliabile cambiarlo. E perché non optare per un materasso memory foam?

Tra i suoi benefici rientrano:

Capacità di reagire al calore corporeo , assicurando il giusto sostegno alla schiena e seguendo le naturali curvature della colonna vertebrale;

, assicurando il giusto sostegno alla schiena e seguendo le naturali curvature della colonna vertebrale; Peso distribuito in modo corretto , alleviando così i punti di pressione;

, alleviando così i punti di pressione; Favorisce il rilassamento di muscolatura e articolazioni , che restano correttamente supportate;

, che restano correttamente supportate; Favorisce la circolazione del sangue.

Per dimenticare di dolori articolari o fastidi alle spalle, per iniziare finalmente a dormire bene e rimuovere il senso di stanchezza, i materassi memory foam costituiscono la soluzione ideale.

La linea De Matteo Home

Stanchi di dormire male? De Matteo Home offre anche una linea di materassi memory foam. Si tratta di:

Super Silver Gel : è il materasso in memory foam che presenta un rivestimento sfoderabile. Inoltre, ha la particolarità di essere bugnato, per assorbire al meglio le forme del corpo e creare un effetto massaggiante. In questo modo viene favorita la circolazione e si contribuisce al rilassamento dei muscoli;

: è il materasso in memory foam che presenta un rivestimento sfoderabile. Inoltre, ha la particolarità di essere bugnato, per assorbire al meglio le forme del corpo e creare un effetto massaggiante. In questo modo viene favorita la circolazione e si contribuisce al rilassamento dei muscoli; Air Aloe : è il materasso di media rigidità composto da 5 strati di memory e water foam, per sostenere al meglio anche grosse corporature;

: è il materasso di media rigidità composto da 5 strati di memory e water foam, per sostenere al meglio anche grosse corporature; Five Comfort: è il materasso premiato come prodotto più venduto nel 2020, ma l’elevato comfort e l’alto grado di rigidità continuano a garantirgli grande successo. Anche in tal caso, il materasso si compone di 5 strati di memory e water foam di diversa rigidità. La copertura esterna, inoltre, è completamente sfoderabile.

De Matteo Home, il successo e la qualità del Made in Italy

De Matteo Home è una delle prime aziende del settore dedicate alla vendita online a livello nazionale ed europeo. I suoi prodotti sono tutti made in Italy. Qualità e prezzo sono una sicurezza che De Matteo Home non smette di offrire ai suoi clienti. La storia dell’azienda nasce dall’unione e dall’intraprendenza di tre fratelli. Dalla famiglia hanno ereditato l’esperienza trentennale nel settore casalingo, restando sempre al passo con i tempi, modernizzandosi e offrendo tutto l’occorrente per soddisfare le diverse necessità del cliente. Persone giovani e motivate rappresentano il presente della società e ne costruiscono il futuro. L’azienda si fa sempre più grande: grazie al web, ha realizzato un nuovo modo di fare distribuzione. Oggi è in grado di realizzare qualsiasi tipo di materasso, personalizzando ogni prodotto. I clienti, infatti, possono scegliere la densità, gli strati e il materiale che desiderano. Sono sufficienti pochi passaggi con smartphone o pc per ordinare il tuo materasso o il tuo cuscino, restando comodamente a casa propria.

La De Matteo Home offre materassi, reti, cuscini, topper, letti e tanti accessori: tutto pur di soddisfare le esigenze dei clienti. A fare a la differenza e a garantire il successo dei suoi servizi sono alcune opportunità messe a disposizione dall’azienda. In particolare: