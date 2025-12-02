Master in Moda e Media Digitali: Formazione Avanzata per Professionisti dell’Editoria

Il Master in Fashion Editor Photography e Digital Media offre un’opportunità unica per coloro che desiderano specializzarsi nel settore della moda, un campo in continua evoluzione e ricco di sfide. Questo programma formativo combina un approccio pratico e teorico, consentendo agli studenti di sviluppare competenze di alto livello in vari ambiti, tra cui la fotografia di moda, la comunicazione digitale e l’editoria specializzata.

Obiettivi del master

Il master si propone di formare professionisti capaci di affrontare le esigenze del mercato attuale, dove la capacità di analizzare tendenze e comunicare efficacemente è fondamentale.

Gli studenti apprenderanno a lavorare a stretto contatto con editori di moda, giornalisti e creativi, acquisendo le tecniche necessarie per interpretare e trasmettere il messaggio di una collezione attraverso diversi canali.

Competenze chiave

Durante il corso, gli allievi si concentreranno su diversi aspetti della comunicazione di moda, approfondendo le pratiche editoriali all’interno di un ufficio stampa. Questo percorso include la progettazione di campagne pubblicitarie, la realizzazione di interviste e la scrittura di articoli di moda.

L’obiettivo è garantire a ciascun partecipante di sviluppare una solida conoscenza delle dinamiche di questo settore.

Struttura del programma

Il master si articola in vari moduli che approfondiscono diverse tematiche legate al mondo della moda. Tra i moduli principali si segnalano:

Giornalismo di moda : un’analisi delle tecniche di scrittura e reporting specifiche per il settore della moda.

: un’analisi delle tecniche di scrittura e reporting specifiche per il settore della moda. Comunicazione e nuovi media : studio su come comunicare la sostenibilità attraverso diverse piattaforme, dalla stampa ai social media.

: studio su come comunicare la sostenibilità attraverso diverse piattaforme, dalla stampa ai social media. Fotografia di moda: un modulo pratico che prevede studio individuale e sessioni in aula pressoErreci Studiosa Milano.

È previsto un lavoro di progetto individuale, durante il quale gli studenti possono scegliere di scrivere un articolo di moda, realizzare un servizio fotografico oppure sviluppare un progetto di comunicazione per un brand.

Opportunità pratiche

Il master include la possibilità di stage presso aziende partner, offrendo così un’esperienza diretta nel settore della moda.

Questo approccio pratico risulta essenziale per costruire un curriculum competitivo e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Carriere nel settore della moda

Al termine del master, i partecipanti saranno preparati a intraprendere carriere come editor di moda, fotografo di moda e esperto di media digitali. Questi professionisti lavorano insieme per creare contenuti visivi e editoriali che contribuiscono a definire l’immagine del brand nel mercato. La sinergia tra queste figure risulta cruciale per la costruzione di un’identità visiva forte e coerente.

Le lezioni si svolgeranno in modalità blended, con sessioni online e incontri in presenza a Milano. Questa impostazione consentirà un approccio flessibile e accessibile agli studenti provenienti da diverse località.

Informazioni aggiuntive

Coloro che sono interessati possono ricevere maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione. Sono inoltre disponibili opzioni di finanziamento per la retta del master.