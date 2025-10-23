Master in Fashion Management: Opportunità e Requisiti per il 2025-2026 nel Settore della Moda

Preparati a intraprendere una carriera nel fashion management grazie al Master in Fashion Management della Sapienza Università di Roma. Questo programma innovativo ti fornirà le competenze necessarie per eccellere nel settore della moda, combinando teoria e pratica con un focus sulle ultime tendenze e strategie di mercato. Unisciti a noi per trasformare la tua passione per la moda in una professione di successo!

Per chi è appassionato di moda e intende intraprendere una carriera nella gestione di questo settore dinamico, il master in fashion management della Sapienza Università di Roma rappresenta un’opportunità imperdibile. Per l’anno accademico 2025-2026, il bando di ammissione sarà disponibile a partire dalla fine di ottobre 2025, fornendo tutte le informazioni necessarie per i candidati.

Requisiti e procedure di ammissione

Per partecipare al master, i candidati devono seguire una serie di passaggi.

È fondamentale consultare il bando dell’anno accademico precedente, 2024-2025, dove sono indicati i requisiti generali di ammissione e le procedure di selezione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 gennaio 2026.

Criteri di selezione

Il processo di selezione prevede una valutazione approfondita dei titoli dei candidati. Le esperienze pregresse e le qualifiche accademiche saranno analizzate con attenzione. Inoltre, è prevista una prova di ammissione che include un colloquio tecnico e motivazionale, sia in forma individuale che di gruppo, su temi connessi al master.

Obiettivi formativi del master

Il master è concepito per fornire una comprensione profonda delle molteplici dimensioni del fashion management. Gli studenti apprenderanno a gestire le sfide creative, economiche e tecnologiche, affinando le loro capacità nel risolvere problemi complessi. Saranno in grado di applicare modelli manageriali efficaci per supportare i processi decisionali.

Competenze chiave

Un aspetto cruciale del programma è l’acquisizione di giudizi critici, anche in situazioni in cui le informazioni disponibili sono limitate.

Gli studenti svilupperanno competenze per valutare le responsabilità sociali ed etiche legate al fashion management, tenendo conto del contesto socio-economico e culturale che influisce su questo settore.

Borse di studio e opportunità di finanziamento

Per supportare gli studenti meritevoli, l’INPS ha predisposto un bando per l’assegnazione di borse di studio destinate ai figli e orfani di lavoratori iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici. Queste borse sono specificamente pensate per facilitare la partecipazione a master di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento universitario.

Scadenze importanti

Le domande per le borse di studio devono essere presentate entro le ore 12 del 22 ottobre. Inoltre, l’INPS annuncerà a breve un nuovo bando dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione, che prevede contributi per la partecipazione a master executive.

Contatti e informazioni utili

Per ulteriori dettagli sul master in fashion management e sulle procedure di ammissione, è possibile contattare il direttore del programma, la Prof.ssa Cinzia Capalbo, all’indirizzo email [email protected]. La segreteria del master è disponibile anche all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero (+39) 06 49766989.

Il master in fashion management offre un’importante opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore della moda, fornendo una preparazione solida e multidimensionale. Questo percorso formativo consente di acquisire competenze specifiche e di sviluppare una visione strategica, fondamentale per affrontare le sfide del mercato attuale.