Master in Fashion Editing, Fotografia e Media Digitali: Diventa Esperto nel Settore della Moda

Il panorama della moda è in continua evoluzione e richiede professionisti sempre più preparati. Il Master in Fashion Editor, Fotografia e Media Digitali è progettato per fornire agli studenti competenze avanzate, necessarie per affrontare le sfide del settore moderno. Questo programma si rivolge a chi desidera emergere nel campo della moda, della fotografia e della comunicazione digitale.

Competenze chiave del master

Il master offre una formazione completa che include diverse aree di specializzazione.

Gli studenti imparano a analizzare le tendenze e a lavorare a stretto contatto con giornalisti e redattori. Inoltre, il corso si concentra anche sull’importanza delle strategie digitali e social, fondamentali per comunicare efficacemente il messaggio di una collezione.

Comunicazione e narrazione visiva

Una parte essenziale del programma è dedicata alla comunicazione per la moda, dove gli studenti acquisiscono una comprensione approfondita delle funzioni di un ufficio stampa. Questo include la progettazione di campagne pubblicitarie, la redazione di interviste e la creazione di editoriali.

L’obiettivo è formare professionisti capaci di lavorare nell’ambito della narrazione del prodotto e del brand.

Il percorso di studi

Il corso è suddiviso in moduli che coprono vari aspetti della moda e della comunicazione. All’interno del modulo di giornalismo di moda, gli studenti esplorano le tecniche di scrittura e di reporting specifiche per il settore. Successivamente, il modulo dedicato ai nuovi media li prepara ad affrontare le sfide della sostenibilità e della comunicazione responsabile attraverso i social media.

Esperienze pratiche e stage

Presso Erreci Studios a Milano, gli studenti partecipano a sessioni pratiche che combinano teoria e pratica. Attraverso un project work, ciascun partecipante può scegliere di sviluppare un articolo di moda, realizzare un servizio fotografico o elaborare un progetto di comunicazione per un brand. Inoltre, è previsto uno stage opzionale presso aziende partner, offrendo così un’importante opportunità di networking e di inserimento nel mondo del lavoro.

Profili professionali e opportunità

Il master forma figure professionali come il Fashion Editor, il Fashion Photographer e il Digital Media Specialist. Questi professionisti collaborano per creare contenuti visivi e editoriali che caratterizzano il settore della moda, contribuendo all’immagine e all’identità dei brand. Ogni ruolo ha specificità uniche, ma tutti sono fondamentali per costruire una comunicazione efficace nel contesto moderno.

Il master si svolge in modalità blended, combinando lezioni online e in presenza, dal 29 aprile al 16 luglio 2026. Gli studenti avranno l’opportunità di apprendere direttamente da esperti del settore e di utilizzare le più moderne piattaforme di e-learning.

Per chi è interessato a questo percorso formativo, è possibile richiedere informazioni dettagliate senza impegno. La formazione offerta dal master non solo arricchisce il curriculum, ma prepara anche gli studenti a diventare leader nel campo della moda e della comunicazione visiva.