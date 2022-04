Massimiliano Pani è il primogenito di Mina ed è nato dalla relazione della cantante con l’attore e doppiatore Corrado Pani. L’uomo, fin da giovanissimo, si è occupato di musica e, oltre ad aver collaborato con la madre, ha prestato la sua professionalità a tanti altri artisti degni di nota.

Cosa sappiamo di lui?

Massimiliano Pani: chi è?

Massimiliano Pani è nato a Milano il 18 aprile del 1963 dalla relazione tra la grande cantante Mina e l’attore e doppiatore Corrado Pani. A soli sedici anni ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica come autore dei brani ‘Sensazioni’ e ‘Il vento’ contenuti all’intento dell’album della madre intitolato ‘Attila’. Massimiliano non ha avuto solo Mina come maestra, ma anche i grandi Mario Robbiani e Celso Valli.

Dal 1980 ha iniziato a collaborare stabilmente con la ‘Tigre di Cremona’, diventando sia suo strumentista che arrangiatore. Oltre a lavorare con la madre, Pani ha costruito una carriera degna di nota come produttore, compositore e arrangiatore spaziando tra vari generi. Massimiliano, negli anni, ha collaborato con grandi nomi della musica come Adriano Celentano, Fabrizio De André, Renato Zero, Brian Auger, Danilo Rea e Roberto Gatto. Pani ha composto anche musiche per pubblicità di marchi importanti come Barilla, Wind, Fiat, Scavolini e Unicredit.

Inoltre, ha partecipato a diverse campagne dell’associazione Medici Senza Frontiere. Ad oggi, oltre ad occuparsi di musica, il figlio di Mina dirige la label di famiglia, la PDU.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da the_stef_791 (@the_stef_791) in data: 23 Lug 2019 alle ore 12:00 PDT

La vita privata

Massimiliano, che dal 1967 vive e lavora a Lugano ma non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ha una sorella più piccola, Benedetta, nata dalla relazione tra Mina e il giornalista Virgilio Crocco. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Pani è stato sposato due volte: la prima con Ulrike Fellrath, madre del suo primogenito Axel, nato nel 1986 e la seconda con Milena Martelli, che gli ha dato il suo secondo genito Edoardo, nato nel giugno 2004. Il primogenito di Massimiliano, tra l’altro, dopo la laurea in Economia, ha iniziato a collaborare con la nonna come autore e compositore. Inoltre, il 9 maggio del 2018, Axel è diventato papà per la prima volta della piccola Alma, rendendo nonno Pani e bisnonna la ‘Tigre di Cremona’.