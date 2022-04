Maschi contro femmine: trama e cast del film

Maschi contro femmine, il film diretto da Fausto Brizzi nel 201o, ha ricevuto due candidature ai Nastri d’argento per la miglior commedia e la migliore attrice protagonista per Paola Cortellesi. Ha vinto il premio Diamanti al cinema nella categoria miglior regia al Festival di Venezia del 2011.

Maschi contro femmine: trama e cast

Trama

La trama segue diversi protagonisti alle prese con la loro vita sentimentale.

Walter Bertocchi è un allenatore di serie A di pallavolo femminile che non riesce a stare in intimità con la moglie a causa della gravidanza di questa e cede alle avances del capitano della sua squadra, Eva.

I sensi di colpa però non gli danno pace e dice ad Eva che non lascerà mai la moglie. Eva non si presenta alla partita e confessa alla moglie di Walter, Monica, come e perché si è innamorata dell’allenatore e della loro relazione. Torna poi alla partita, la squadra vince e Monica decide di perdonare il marito per il tradimento.

Diego invece è un playboy maschilista, a cui non è mai stato detto di no.

Chiara invece è la sua vicina di casa, femminista e ambientalista. Il rifiuto di lei lo getta in uno stato di impotenza sessuale e chiede aiuto ad uno psicologo, il quale gli suggerisce di conquistare la ragazza. Diego la segue al Polo Sud, dove la donna è in missione contro i cacciatori di balene. Inizia ad appassionarsi a ciò in cui crede Chiara e si innamora, andando a letto con lei. Chiara però lo coglie in una telefonata con lo psicologo e lo lascia, pensando di essere solo un’altra delle sue conquiste. Diego riesce a ritrovarla e rimettere le cose a posto.

Ivan, Andrea e Marta sono amici e coinquilini. Andrea e Marta si innamorano della stessa ragazza e cercano di conquistarla in vacanza, tra dispetti e problemi. Andrea ha la meglio, ma alla fine decide di lasciare Francesca, preferendo mantenere l’amicizia di Marta.

Nicoletta sta divorziando dal marito Vittorio, colto mentre la tradiva con una ragazza giovane. Inizia a non sentirsi più attraente e contatta Marcello, ex marito della collega Paola, per un intervento chirurgico. Ma non arriverà mai a farlo: il corteggiamento di Renato, il suo collega vedovo, la porta a corrispondere i suoi sentimenti e ad accettarsi così com’è.

Cast

I protagonisti sono interpretati da Fabio De Luigi per Walter Bertocchi, Paola Cortellesi per Chiara, Giorgia Wurth per Eva Castelli, Lucia Ocone per Monica, Carla Signoris per Nicoletta, Nicolas Vaporodis per Andrea, Chiara Francini per Marta e Paolo Ruffini per Ivan, Alessandro Preziosi per Diego. Francesco Pannofino interpreta Vittorio, Luciana Littizzetto per Anna, Luca Calvani per Marco e Claudio Bisio per Marcello, Giuseppe Cederna per Renato. Massimiliano Bruno è lo psicologo di Diego, mentre Sarah Felberbaum è Francesca, Nancy Brilli interpreta Paola.

Visto che il film parla anche di pallavolo, alcune pallavoliste italiane interpretano sé stesse, come quelle del Volley Bergamo, ad esempio Francesca Piccinini. L’ex giocatrice Maurizia Cacciatori invece interpreta il ruolo di commentatrice TV.