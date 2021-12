Giovanissima, Marianna Fontana ha coltivato sin da piccolina l’amore per l’arte della recitazione, che l’ha portata ad essere un’attrice di successo già dal suo debutto. Ha infatti già preso parte ad importanti progetti per il cinema e per la televisione che l’hanno portata ad essere proposta in diverse candidature ai Festival del Cinema più importanti.

Ma come è nata la sua passione per la recitazione? Quando è avvenuto il suo debutto? E cosa sappiamo sulla sua vita privata? Ecco tutte le informazioni che siamo riuscite a trovare su di lei in questo articolo.

Chi è Marianna Fontana

Marianna Fontana è nata il 24 aprile 1997 a Maddaloni, il provincia di Caserta ed è del segno zodiacale del Toro. All’età di 16 anni ha vinto una borsa di studio per la scuola cinematografica “La Ribalta” di Napoli, città dove oggi vive e dove frequenta anche il Conservatorio di musica.

L’attrice ha una sorella gemella, Angela Fontana, anche lei attrice con la quale ha raccontato di avere un bellissimo rapporto, tanto da recitare spesso insieme in diversi film.

La sua passione per la recitazione, come ha raccontato lei stessa in qualche intervista mentre si lasciava andare a qualche ricordo d’infanzia, è nata probabilmente grazie alla madre che fin da quando erano piccoline, ha sempre portato lei e la gemella a vedere film, opere teatrali e concerti, tutte esperienze che a lungo andare hanno scatenato in loro, un profondo interesse per tutto ciò che riguarda l’arte dell’esibizione.

Il debutto nel mondo della recitazione

Il debutto di Marianna Fontana avviene insieme ad Angela, nel 2016, con il film “Indivisibili” diretto da Edoardo De Angelis. Le due sorelle, ormai attrici, nel 2017 sono state candidate al David di Donatello e al Golden Globe nella categoria miglior attrice. Un anno dopo, nel 2018, Marianna si separa, almeno artisticamente parlando, dalla sorella ottenendo il ruolo da protagonista in “Capri-Revolution” di Mario Martone, presentato alla 75° Mostra del Cinema di Venezia. La sua interpretazione, nonostante l’attrice sia fia fatto ancora un’esordiente, colpisce moltissimo la critica.

Nel 2020 ha invece preso parte a “Romulus”, serie tv ancora in corso ideata da Matteo Rovere, che si basa sulle vicende che hanno preceduto la nascita di Roma. Nel 2021 Marianna Fontana ha preso parte ad altri progetti televisivi. Come “Carosello Carosone”, film diretto da Lucio Pellegrini con Eduardo Scarpetta nei panni del protagonista (anche lui già visto in “Capri-Revolution” ma anche ne “L’amica geniale”). Il film è un omaggio al celebre Renato Carosone, autore dell’intramontabile “Tu vuò fà l’americano”.

Vita privata

Nonostante la professione la porti inevitabilmente sotto i riflettori, Marianna Fontana è molto riservata e separa meticolosamente la sua vita privata da quella pubblica. Proprio per questo motivo, si faticano a trovare informazioni sulla vita sentimentale della giovane attrice, non sappiamo infatti se sia fidanzata e con chi.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Marianna è solita condividere tutto ciò che riguarda la sua carriera da attrice, ma non si sbilancia praticamente mai nel pubblicare immagini tratte da quella che è la sua vita quotidiana al di fuori dal set.