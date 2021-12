Mariah Carey, quanto guadagna ogni anno con i diritti di “All I want for Christmas is you”?

La sua “All I want for Christmas is you” è una delle canzoni più note e più ascoltate durante le vacanze di Natale, tanto alla radio quanto nelle cene in famiglia, e anche nel 2021 ha raggiunto il primo posto della classifica dei singoli più ascoltati del momento: quanto guadagna Mariah Carey grazie ai diritti?

Mariah Carey: quanto guadagna con i diritti della sua canzone?

Pubblicato nel 1994, a quasi trent’anni dalla sua uscita il brano continua a riscuotere un successo mondiale e a stare in vetta alle classifiche delle canzoni più sentite del momento. Non solo negli Stati Uniti, dove è in cima alla classifica Hot 100 di Billboard, ma anche in Italia come testimonia Spotify.

Una posizione che ha consentito alla Carey di avere il primato di artista femminile con più primi posti con un proprio brano: sono infatti 85 le settimane al primo posto contro le 60 di Rihanna, seconda classificata.

Oltre che di grande soddisfazione, ciò è sinonimo anche di grandi guadagni.

Mariah Carey: quanto guadagna con i diritti della sua canzone? La cifra

Secondo il Telegraph la cantante guadagnerebbe infatti tra i 500 e i 700 mila euro ogni dicembre solo grazie alle royalties di “All I Want For Christmas Is You”. In tutti questi anni si stima dunque che abbia ottenuto circa 19 milioni, da sommare a tutti gli altri guadagni non legati ai diritti del brano.