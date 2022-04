Anche i famigliari più prossimi di Vladimir Putin, almeno quelli già adulti, sono stati inseriti nella “black list” degli Stati Uniti che esclude dal sistema finanziario statunitense, tutti i coinvolti (diretti o indiretti) dalle azioni del capo del Cremlino contro l’Ucraina.

Tra questi ci sono anche le due figlie più grandi del presidente, come Maria Vorontsova, la primogenita. Ecco tutte le informazioni che abbiamo su di lei, da cosa fa oggi alla sua vita privata.

Chi è Maria Vorontsova

All’anagrafe Maria Vladimirovna Putina, è conosciuta più semplicemente con il cognome del marito, Faassen o con il cognome della nonna, Vorontsova appunto. Nata il 28 aprile del 1985 a Leningrado è del segno zodiacale del Toro.

Come dicevamo è la primogenita di Putin, avuta dal primo matrimonio con Lyudmila Putina. Ha una sorella più piccola di un anno, Katerina Tikhonovna, moglie del miliardario Kirill Shamalov e due fratellastri nati dalla relazione di Putin con la sua compagna Alina Kabaeva.

Sulla sua vita e in modo particolare sui suoi primi anni (così come per la sorella e i suoi fratellastri) si sa davvero molto poco, perché Putin e l’ex moglie per ragioni di sicurezza, hanno sempre cercato di tenere ben separata la vita privata della famiglia da quella pubblica del capo di Stato.

Sappiamo però che ha trascorso l’infanzia a Dresda, nella Germania dell’Est dove ha vissuto con la famiglia nei primi anni ’80 e lì ha frequentato le scuole prima di continuarle in Russia, una volta ritornata in patria nel 1991.

Gli studi universitari e la carriera nel campo della medicina

Maria Vorontsova prosegue gli studi laureandosi in medicina a Mosca e diventando così un endocrinologo pediatrico tra i massimi esperti, in Russia, di malattie genetiche rare infantili. Maria Vorontsova ha sempre condotto una vita circondata dal lusso più sfrenato e la cosa non sorprenderebbe considerando che si tratta della figlia del numero uno della Russia.

Ciò che sorprende invece sono le indiscrezioni che circolerebbero su un suo progetto a dir poco ambizioso che sarebbe sfumato proprio con lo scoppio della guerra in Ucraina. Secondo alcune voci infatti, tra i sogni nel cassetto della Vorontsova ci sarebbe stato quello di aprire una clinica di lusso per ricchi, destinata ai milionari stranieri a Mosca.

Un progetto che come abbiamo detto è sfumato ancora prima di prendere forma, per via dello stato di “isolamento” in cui è piombata la Russia stessa dopo la decisione di invadere l’Ucraina.

Un matrimonio finito?

Nel 2013 Maria Vorontsova è convolata a nozze con l’imprenditore olandese Jorrit Fassen e i due hanno vissuto nei Paesi Bassi fino al 2014, quando gli olandesi stessi hanno chiesto l’espulsione della Vorontsova dopo un attacco aereo al volo Malaysia Airlines 17 da parte dei ribelli filo-russi.

Non ci sono conferme ufficiali sui figli della coppia, che sono tenuti ben lontani dai riflettori proprio come Putin ha fatto in precedenza con la sua prole, ma pare siano due. Secondo le ultime notizie dal fronte russo comunque, il matrimonio tra Maria Vorontsova e Jorrit Fassen sarebbe ormai giunto al capolinea.