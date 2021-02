Il doodle di oggi 11 febbraio è dedicato a María Grever, compositrice e musicista messicana nata nel 1894. Autrice di 800 canzoni popolari, musiche per concerti, film e musical, María è considerata la “pioniera” della musica popolare del XX secolo. Proprio l’11 febbraio 1938 incise uno dei suoi brani più famosi, Ti-Pi-Tin.

Chi era María Grever

María Grever nacque da madre messicana e padre spagnolo a Città del Messico nel 1894 come María Joaquina de la Portilla Torres. Trascorse l’infanzia in Spagna e già all’età di 4 anni sembra abbia composto la prima canzone. Per il suo talento naturale ebbe modo di studiare pianoforte, violino e canto e, recatasi in Francia, fu allieva del compositore Claude Debussy. A soli 18 anni pubblicò la sua prima canzone, A una ola: un grande successo che vendette 3 milioni di copie.

Nel 1916 si trasferì a New York e lì iniziò a dedicarsi alle musiche per il cinema lavorando con imprese del calibro della Paramount Pictures e della 20th Century Fox. Qui conobbe León A. Grever, dirigente di una compagnia petrolifera, che sposò e da cui prese il cognome con cui oggi la conosciamo. Ebbe due figli: Charles e Carmen.

Altre canzoni famose di María Grever sono il celebre brano Júrame, portato al successo dal tenore messicano José Mójica nel 1926, e nel 1934, Quando vuelva a tu lado.

Nel 1935 divenne membro dell’ASCAP, American Society of Composers, Authors and Publishers e iniziò collaborazioni importanti, come quella con Stanley Adams. L’11 febbraio 1938 registrò Ti-Pi-Tin, un valzer-serenata, tra le sue creazioni più celebri e per la quale Google le ha dedicato un doodle.

Trascorse gran parte della sua vita a New York, in cui morì il 15 dicembre 1951 all’età di soli 57 anni. L’anno successivo venne eletta “Donna delle Americhe” dalla UWA e due anni dopo fu protagonista di un film biografico diretto dal regista cileno Tito Davison, intitolato Cuando me vaya (ispirato a una sua canzone) e con protagonista la cantante argentina Libertad Lamarque. La stessa cantante in seguito incise anche un album contenente 12 canzoni scritte da María Grever.

