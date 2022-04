Margherita Laterza, attrice italiana che ritorna per la terza stagione di Nero a metà, in onda su Rai 1, nei panni di Clara Solidani, la defunta moglie di Guerrieri. Scopriamo chi è Margherita Laterza.

Chi è Margherita Laterza

Margherita Laterza nasce a Roma nel 1988.

È discendente della famiglia che possiede la casa editrice Laterza. Da quando ha 17 anni ha seguito in maniera discontinua corsi di recitazione ed ha fatto teatro. Subito dopo la laurea in Filosofia decide di mettersi alla prova e di seguire il suo sogno, entrando nel Centro sperimentale e studiare così definitivamente recitazione.

Carriera

Margherita Laterza ha esordito sul grande schermo con i Sui tuoi passi del 2008; nel 2013 ha recitato nel film Il terzo tempo e Il nostro ultimo del 2015.

Nel 2019 la vediamo in un ruolo da protagonista nel film Gelsomina Verde di Massimiliano Pacifico. Ha recitato anche per il piccolo schermo infatti la vediamo in moltissime serie tv della Rai Bella da morire di Andrea Molaioli del 2020, dove interpreta il medico legale Anita Mancuso. La vediamo anche in Sabato, domenica e lunedì una fiction di Rai 1 tratta dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo. Dal 2018 la vediamo nel cast di Nero a metà, nei panni di Clara Solidani, ritenuta defunta moglie di Guerrieri, in realtà era solo fuggita per evitare di essere arrestata, dopo aver ucciso il suo amante con cui tradiva il marito.

Vita privata

Non abbiamo alcuna notizia relativa alla vita privata dell’attrice. Suoi social pubblica principalmente foto in cui la ritraggono in momenti di vita quotidiani e sui set.