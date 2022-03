La sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi sta per partire. Il programma condotto, ancora una volta, da Ilary Blasi affiancata da Alvin, in Honduras e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio, è pronto a fare naufragare i propri concorrenti il 21 marzo 2022.

Tra questi c’è anche la bellissima modella Estefania Bernal, già soprannominata dal mondo dei social come “la nuova Belen Rodriguez”. Conosciamola meglio in questo articolo.

Chi è Estefania Bernal

Estefania Bernal nasce ad Almagro, un quartiere di Buenos Aires, il 4 dicembre del 1995, sotto il segno del Sagittario. Sulla sua vita privata non si sa ancora molto, sappiamo però che nel suo paese natale è nota sin da quando era giovanissima per via della sua partecipazione ad alcuni famosi programmi televisivi locali.

La ricerca del successo in Italia

Nel 2016 è Estefania è stata eletta Miss Universo Argentina e sempre in Argentina ha lavorato per diversi brand di intimo, prestando la propria immagine a diverse campagne pubblicitarie.

Nel 2017 ha anche partecipato ad uno show incentrato sulla danza chiamato “Showmatch”.

Arrivata in Italia ha proseguito la sua carriera partecipando ad alcuni spot e lanciando anche un personale brand di abbigliamento, ma la sua prima apparizione in un programma tv italiano è in “Scherzi a parte”, la nuova edizione condotta da Enrico Papi.

Fidanzato e curiosità

Non sappiamo se Estefania Bernal sia fidanzata o innamorata, attraverso il suo profilo Instagram però si può capire quale sia una delle sue grandi passioni oltre a quella di posare davanti all’obiettivo, che è poi diventata un lavoro.

La Bernal infatti sembra apprezzare particolarmente il mare. Resta quindi da chiedersi se sarà pronta ad affrontare l’esperienza nel survival game di Canale 5!