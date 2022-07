L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini, ha deciso di provocare la moglie Beatrice Valli pubblicando una foto nudo su Instragram. Insieme alla sua foto ci sono anche degli scatti della moglie.

Marco Fantini pubblica due foto su Instragam mentre è nudo

Marco Fantini ha deciso di scherzare con la moglie provocandola con due scatti hot. L’ex tronista ha pubblicato due foto su Instagram, Social su cui la coppia è molto attiva, in cui mostra senza censure il suo lato B per la gioia di tutte le sue ammiratrici. Ovviamente, oltre alle sue foto, scorrendo nel post si possono vedere due scatti di Beatrice Valli senza veli. Anche lei mostra il suo lato B per la gioia dei suoi ammiratori.

Nella didascalia, Marco Fantini, ha scritto: “Cit*: sei un papà“.

La storia d’amore tra Marco Fantini e Beatrice Valli

Marco Fantini e Beatrice Valli sono una delle coppie più amate d’Italia. Si sono conosciuti durante la trasmissione Uomini e Donne e dopo essersi frequentati hanno avuto anche due figlie: Bianca 5 anni ed azzurra 2 anni. Fantini e Valli si sono sposati il 29 maggio 2022 a Capri e, nonstante tutto, riescono a scherzare ancora come se fosse la prima volta e sono più affiatati che mai.