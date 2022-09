Un posto al sole, I liceali, Un medico in famiglia sono solamente alcuni dei titoli facenti parte della grande carriera di Marco Bonini. Attore e produttore, Bonini ha alle spalle anche diverse esperienze sia come scrittore, sia come sceneggiatore.

Andiamo alla scoperta della sua vita e della sua carriera professionale: che cosa sappiamo di lui?

Marco Bonini: la vita e la carriera dell’attore

Marco Bonini è nato a Roma il 20 agosto 1972 e oggi ha 50 anni.

Inizialmente dedito agli studi di danza classica e moderna, dopo qualche anno vira l’attenzione verso il mondo della recitazione: è il 1991. Seppure per un breve tempo, Bonini frequenta l’Accademia nazionale di arte drammatica per poi passare al Centro sperimentale di cinematografia. Mentre si dedica alla recitazione, però, riesce a conseguire anche la laurea in Filosofia, presso la Sapienza di Roma.

Nato da una famiglia umile – il padre era un impiegato statale, mentre sua madre vigile urbana – Marco Bonini ha anche un fratello minore.

Appassionato di recitazione, Bonini cerca sin da subito di alternare i lavori di teatro a quelli televisivi. Si destreggia tra opere teatrali e progetti di fiction, di film e, a partire dal 2000, anche di produzione e sceneggiatura.

Tra i suoi lavori più importanti è bene ricordare il film Billo – Il grand Dakhaar, uscito nel 2007 e di cui è sia interprete, sia sceneggiatore, sia produttore.

Ma non solo, lo abbiamo visto recitare in numerose fiction note al grande pubblico italiano: basti pensare a Un posto al sole dove l’attore romano interpreta Ferdinando, un tanghero molto sensuale che ha creato non pochi scompigli nelle vicende narrate, o ancora I Liceali, l’assai nota fiction andata in onda dal 2008 al 2011 e in cui Marco Bonini ha interpretato il prof. Antonio Giulio Poppi: ve lo ricordate?

Da non dimenticare anche la sua interpretazione in Un medico in famiglia, dove veste i panni dell’architetto Andrea Favella.

Tra gli altri progetti sottolineiamo anche la serie-tv Le ragazze di Piazza di Spagna (dove interpreta Marcello), la serie Cuori, andata in onda dal 17 ottobre al 28 novembre 2021 e in cui marco Bonini interpreta Ferruccio Bonomo, Il paradiso delle Signore (dove ha interpretato Corrado Colombo) e, infine, la pellicola di Audrey Wells Sotto il sole della Toscana, dove l’attore romano prende la parte di Alberto. Nel 2021 torna al cinema con Lasciarsi un giorno a Roma, pellicola di cui è interprete e sceneggiatore insieme all’amico e collega Edoardo Leo.

Sapevate che Marco Bonini ha anche scritto un libro? Ebbene sì, l’attore 50enne debutta nel 2019 come scrittore, pubblicando il suo primo romanzo Se ami qualcuno dillo, cui seguirà un secondo libro, uscito nel 2022 e dal titolo L’arte dell’esperienza, edito da La nave di Teseo.

La vita privata di Marco Bonini

Marco Bonini è sposato da diverso tempo con la stilista americana Sinne Mutsaers. Tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine e pare che da quel primo incontro avvenuto durante un viaggio in aereo, non si siano mai più lasciati.

Dalla loro relazione sono nati due figli: Maya, nel 2003 e Orlando, sette anni dopo, nel 2010.