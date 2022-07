Fiori d’arancio per Manuela Arcuri e il compagno e imprenditore edile Giovanni di Gianfrancesco. La coppia è legata ufficialmente dal 2010 e dalla loro unione è già nato un figlio, il piccolo Mattia che ora ha quattro anni. Il “Sì” è stato pronunciato venerdì 22 luglio nella splendida cornice del Castello Odescalchi sul Lago di Bracciano.

Qui tante altre coppie del mondo dello spettacolo hanno suggellato in passato la loro unione.

Manuela Arcuri, il matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Francesco

Le foto del matrimonio non sono state per il momento diffuse e l’unica che è possibile scovare sui social è quella del dentista dei Vip Emanuele Puzzilli e condivisa attraverso una storia su Instagram. Stando a quanto si apprende, dovrebbero essere pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Tra i vip che hanno preso parte al lieto evento, l’ex gieffina Nathaly Caldonazzo, l’ex tronista Gianluca De Matteis e Vittorio Sgarbi.

Testimoni il presidente del CONI Malagò e Alberto Tarallo.

“Ho invitato gli amici e le persone che vi vogliono bene”

Qualche mese fa Manuela Arcuri, riguardo alla scelta dei testimoni di nozze e degli invitati aveva spiegato: “Ho invitato gli amici, le persone che ci vogliono bene, quelle che ho incontrato nelle mia carriera. I testimoni saranno Alberto Tarallo, che è il mio padre lavorativo e gli sono riconoscente, e Giovanni Malagò, il presidente del Coni, siamo tanto amici”.

Anche Nathaly Caldonazzo ha condiviso alcuni scatti del matrimonio dell’attrice, ma in nessuno di questi sono presenti gli sposi.