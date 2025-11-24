Manuel Bortuzzo svela la sua nuova fidanzata: conosci Serena Padovano

Manuel Bortuzzo ha ritrovato l'amore accanto a Serena Padovano, una giovane donna che ha saputo conquistare il suo cuore.

È ufficiale: il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore. Dopo un periodo di incertezze e la fine della sua relazione con Lulù Selassié, il 26enne ha deciso di condividere con i suoi fan la gioia di essere nuovamente felice. La nuova compagna è Serena Padovano, una ragazza di 24 anni, originaria di Angri, in provincia di Salerno.

La conferma del loro legame è arrivata attraverso i social, dove Manuel ha pubblicato una serie di foto che ritraggono momenti di quotidianità e affetto tra i due.

Con una didascalia toccante, ha descritto Serena come una persona che è entrata nella sua vita in modo silenzioso, ma che ha portato un grande cambiamento. Questo annuncio ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che hanno riempito il post di commenti positivi e congratulazioni.

La storia di Manuel e Serena

La nuova relazione di Manuel sembra essere caratterizzata da una serenità lontana dai riflettori. A differenza della sua precedente storia, questa volta il nuotatore sembra aver trovato una compagna che lo supporta e lo fa sentire a suo agio.

Le immagini pubblicate mostrano momenti di intimità, come abbracci e sorrisi, segno di una connessione genuina.

Momenti condivisi sui social

Le foto condivise sui social media rivelano un amore che si è sviluppato nella semplicità della vita quotidiana. Tra scatti di baci in un locale e pomeriggi di shopping, ogni immagine racconta un pezzo della loro storia. I fan non hanno tardato a esprimere il loro affetto, commentando con frasi come “Finalmente hai trovato qualcuno che ti vuole bene” e “Formate una bellissima coppia”.

Chi è Serena Padovano?

Serena Padovano, la nuova compagna di Manuel, si è laureata in Scienze Farmaceutiche all’Università Federico II di Napoli. Pur non essendo un personaggio noto, il suo profilo Instagram rivela una giovane donna solare e amante del mare. Con poche migliaia di follower, Serena condivide spesso scatti che mostrano la sua passione per la natura, i tramonti e il mare, da cui traspare la sua personalità mediterranea e il suo amore per la vita all’aria aperta.

Un nuovo inizio per entrambi

Questo nuovo capitolo nella vita di Manuel Bortuzzo arriva dopo un periodo di tensione e stress legato alla sua ex fidanzata. La vicenda, caratterizzata da problematiche legali, ha messo a dura prova il nuotatore, ma ora sembra aver trovato la calma e la felicità. In questo contesto, la presenza di Serena rappresenta un raggio di sole, portando una ventata di freschezza e gioia nella sua esistenza.

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Serena Padovano è un chiaro esempio di come, dopo le difficoltà, possa arrivare un momento di rinascita e serenità. La loro relazione, pur nella sua discrezione, ha già conquistato il cuore di molti, rendendo i fan curiosi di seguire i prossimi sviluppi di questa bella coppia.