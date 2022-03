Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dopo l’avventura nella Casa del GF Vip, portano avanti la loro storia d’amore e fanno grandi progetti. Dopo il reality sono subito andati a convivere e adesso sognano una famiglia. Com’è andata la prima notte insieme senza le telecamere? E’ stato il nuotatore a vuotare il sacco.

Manuel Bortuzzo e Lulù: la prima notte insieme

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Manuel Bortuzzo ha parlato della bellissima storia d’amore con Lulù Selassié. Anche se in un primo momento non era convinto di volersi abbandonare tra le sue braccia, in seguito ha capito di essere follemente innamorato di lei. Al termine del reality, sono andati a convivere e la prima notte insieme è andata più che bene. Manuel ha raccontato:

“Tutto bene! Ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”.

Bortuzzo e la Selassié, come avveniva anche nella Casa del GF Vip, hanno fatto scintille.

Il desiderio di una famiglia

Manuel e Lulù sognano di costruire una famiglia, con tanto di figli. Il nuotatore ha ammesso che, prima di incontrarla, non aveva mai pensato al futuro. Non riusciva a vedersi padre e pensava solo ai limiti della sua malattia. Da quando la principessa etiope è entrata nella sua vita è cambiato tutto.

Bortuzzo ha dichiarato:

“Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non m’aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio, ma Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”.

Un rapporto nato per caso al GF Vip, che gli ha completamente stravolto l’esistenza. A differenza della convivenza ai tempi del reality, nella vita quotidiana nessuno dei due è geloso in modo eccessivo.

La convivenza procede a gonfie vele

Prima che Lulù uscisse dal GF Vip, Manuel ha avuto modo di preparare la sua casa romana per la convivenza con la principessina. Ha fatto costruire una cabina armadio tutta per lei, un secondo bagno e, dulcis in fundo, ha fatto montare diversi specchi. Il motivo di quest’ultimo complemento d’arredo? Semplice, la Selassié adora specchiarsi tutto il giorno.