Bufera social su Manuel Bortuzzo che blocca una ex gieffina dopo il “caso Ultimo”: i presunti privilegi ricevuti dall’ex concorrente del Gf Vip edizione sei al concerto del cantante scatenano una polemica che è sfociata nella decisione di Manuel di bannare una sua “collega” in una passata edizione del reality di Canale 5.

La pietra del presunto scandalo è stata il concerto di Ultimo, al quale Bortuzzo era presente ed in merito al quale l’ex concorrente è stato accusato di aver ricevuto privilegi “ad personam” che di solito non vengono concessi ad altri spettatori con problemi di mobilità.

Manuel Bortuzzo blocca una ex gieffina

L’amministratrice della pagina Instagram Veneto Accessibility Chiara aveva sollevato alcune obiezioni e le faccenda era diventata virale. Ma quali sono i punti si cui poggia la polemica contro Bortuzzo? Il notatore sarebbe stato messo in condizioni di seguire il concerto in una posizione privilegiata, e pare addirittura che Bortuzzo, una volta chiamato in causa, abbia bloccato proprio la sua “accusatrice”.

Veronica Satti interviene ma le tocca il ban

Ma la tecnica del ban non ha colpito solo (e presuntivamente) Chiara, Manuel infatti ha bannato dai suoi account social anche una battagliera ex concorrente del Grande Fratello, ovvero Veronica Satti. La donna, figlia del cantante Bobby Solo, si era molto indignata ed aveva detto la sua su Instagram. Solo che pare che Manuel abbia gradito poco ed abbia escluso anche lei da accesso e condivisione.