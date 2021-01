Macaulay Culkin oggi: com’è diventato il protagonista del film cult Mamma ho perso l’aereo? Da bambino prodigio ad adolescente problematico, fino ad arrivare ad essere un uomo che potrebbe aver ritrovato la retta via. Il simpatico Kevin, infatti, sembra aver finalmente messo la testa a posto.

Macaulay Culkin oggi

Correva l’anno 1990, quando usciva nei cinema Mamma ho perso l’aereo. Un film che, nonostante siano passati oltre 30 anni, continua ad avere un grande successo. Impossibile non averlo visto almeno una volta e non aver riso fino alle lacrime: le imprese del piccolo Kevin McCallister sono passate alla storia. Quello che all’epoca era un bambino di appena 10 anni, è oggi un uomo di 40 anni e risponde al nome di Macaulay Culkin.

Classe 1980, lo scorso 26 agosto l’attore ha compiuto 40 anni. Venuto alla luce proprio con Mamma ho perso l’aereo, non è riuscito a gestire il grande successo che l’ha investito. Macaulay, infatti, ha avuto una vita travagliata, segnata dall’abuso di droghe e alcool. A 15 anni, addirittura, portò i suoi genitori in tribunale per impedire loro di gestire il suo patrimonio, che ammontava a ben 17 milioni di dollari.

Culkin aveva problemi con il padre e lo accusò di violenze fisiche e verbali.

Ad oggi, quel brutto periodo sembra un lontano ricordo. L’attore sembra aver finalmente messo la testa a posto e sogna di avere un figlio dalla moglie Brenda Song, nota per il ruolo di London Tipton nella serie Disney “Channel Zack e Cody al Grand Hotel”.

Macaulay Culkin: la carriera

La carriera di Macaulay, oltre a Mamma ho perso l’aereo e al seguito Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992), vede altri titoli di successo. Da Papà ho trovato un amico a L’innocenza del Diavolo, passando per Richie Rich. E’ bene sottolineare che l’attore ha lavorato per lo più quando era un ragazzino. Crescendo e, soprattutto a causa dei problemi con la giustizia, il mondo del cinema si è fatto sempre più lontano.

Nel 2003 Culkin ha partecipato al programma televisivo Will and Grace e, in seguito, al film Party Monster. Nel 2013 ha tentato la carriera musicale, fondando la rock band The Pizza Underground, che si è sciolta nel 2018. Nel 2019 ha fatto un provino per C’era una volta a… Hollywood di Tarantino, ma non è andato bene. Per questo motivo, ha deciso di accantonare la recitazione ed è diventato editore di un sito web satirico che si chiama “Bunny Ears“.