Anche H&M si prepara all’arrivo della bella stagione proponendo tantissimi capi di tendenza per la primavera/estate 2022. Tra i pezzi più interessanti ci sono senza dubbio le maglie, dalle felpe più basic ai top e alle magliette super colorate ed elaborate.

Ma quali sono allora le più belle da non lasciarsi assolutamente scappare? Ne abbiamo trovate alcune.

H&M: le maglie alla moda per la primavera 2022

Soprattutto nelle prime settimane primaverili, ancora caratterizzate dagli ultimi pungenti soffi dell’inverno, non potranno mancare i morbidissimi gilet e siccome durante in questa stagione a farla da padrone saranno i colori pastello, non potranno che essere proprio questi i protagonisti di questo capo.

L’abbinamento ideale? Una camicia total white e jeans o pantaloni dai colori accesi per creare contrasto. Come calzature invece, un paio di sneakers o décolleté a seconda dell’occasione. Se invece siete delle vere fashioniste sappiate che un paio di sandali accostati ad un denim o ad un pantalone lungo sono stati decretati assolutamente “In”!

A proposito di gilet eccone un altro esempio molto semplice ma altrettanto primaverile con fondo nero e fiorellini colorati di medie dimensioni. Perfetto abbinato a pantaloni con fantasia bicolor oppure basic.

I cardigan

Per la mezza stagione non possono mancare anche i cardigan, una perfetta via di mezzo da indossare quando le temperature non sono troppo fredde, ma comunque neanche troppo calde. H&M ne propone di diversissimi, come questo modello molto semplice a coste e dalle tonalità scure in contrasto con i bottoni.

In alternativa ecco il cardigan all’uncinetto, con trama traforata e dal colore candido che va ad essere in contrasto con i grossi bottoni tartarugati. Le tendenze vogliono il cardigan indossato da solo, senza niente sotto, tutto abbottonato oppure legato in vita con un nodo.

Nel web infatti è possibile trovare tantissimi tutorial su come legare il cardigan in tutti i modi che ovviamente differiscono da quello più comune.

Felpe e crop top

I colori pastello ovviamente non mancano anche sulle tute e sulle felpe con cappuccio che il colosso della fast fashion scandinavo propone con taglio crop top. Da indossare abbinate al pantalone oppure con jeans o pantaloni in cotone neri per spezzare il look.

Più ci si avvicina alla calda stagione più nel nostro guardaroba trovano spazio anche i colori fluo. Come questo crop top con cerniera, dalle maniche lunghissime, super aderente e di una tonalità di arancione molto accesa.

Anche in questo caso l’accostamento più classico è con i jeans, ma abbinato ad una longuette aderente nera, magari con spacco laterale o posteriore e scarpe da tennis o stivaletti per completare il look, il risultato è davvero da urlo! Provare per credere.

Il trend del momento

Il trend del momento per la primavera 2022 vuole le magliette non solo multi color, ma anche multi stampa. Come questo pezzo di H&M che alterna l’animalier, ora sui toni del marrone ora sui toni dell’arancio, a trame dall’aspetto “psichedelico”.

Ancora una volta, per ottenere un risultato non troppo confusionario, il “pezzo di sopra” andrà abbinato ad un “pezzo di sotto” decisamente più basic.