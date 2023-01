Ospite a Verissimo Giancarlo Magalli ha svelato per la prima volta di aver lottato contro un tumore e di essere rimasto a letto per 4 mesi nel tentativo di sconfiggere la malattia.

Giancarlo Magalli: il tumore

Per la prima volta il conduttore televisivo Giancarlo Magalli ha rivelato di aver combattuto la sua battaglia contro il tumore.

Il volto tv è apparso molto provato durante la sua intervista tv e lui stesso ha svelato di aver perso 24 chili e di stare lentamente cercando di riprendersi. Il peggio sembra essere passato per Magalli, che ha rivelato di aver vissuto con difficoltà la necessità di dare alle sue figlie la notizia della sua malattia. “Nel 90% per cento dei casi il cancro che ho avuto è guaribile. Certo non è stato facile quando alle mie figlie hanno detto che avrei potuto avere due mesi di vita”, ha dichiarato, e ancora:

“È stata una fase delicata della mia vita.

Ho perso 24 chili, ma mi sto un po’ alla volta riprendendo. Adesso sono guarito. Sentivo un dolore alla milza e siccome ero caduto pensavo fosse una conseguenza della caduta. Quando ho visto che non passava ho fatto degli accertamenti. Nello stesso periodo ho preso anche un’infezione abbastanza seria, con febbre a 40. Sono stato portato al pronto soccorso. Sono stato curato per questa infezione con forti farmaci e infatti avevo anche le allucinazioni e comportamenti non corretti“.

Dopo essersi sottoposto alla chemioterapia e ad altre cure, Magalli sarebbe completamente guarito. Il conduttore ha svelato di non aver voluto dare pubblicamente la notizia della sua malattia perché non sapeva quale sarebbe stato l’esito delle cure e ha dichiarato di essere positivo verso il futuro.