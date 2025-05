Madri e lavoro: le sfide della maternità in Italia

Il contesto attuale delle madri lavoratrici

Negli ultimi anni, la questione della maternità e del lavoro è diventata sempre più centrale nel dibattito pubblico italiano. Le madri si trovano a fronteggiare una serie di sfide che complicano la loro vita professionale e personale. Secondo il rapporto “Le equilibriste”, le difficoltà sono amplificate da disparità territoriali e penalizzazioni economiche, rendendo la combinazione di lavoro e maternità una vera e propria sfida. Nel 2024, il numero di nascite ha toccato un nuovo minimo, con solo 370.000 nuovi nati, evidenziando come il nostro Paese non favorisca la genitorialità.

La child penalty e le sue conseguenze

Un tema cruciale è la cosiddetta “child penalty”, che rappresenta la penalizzazione economica e professionale che colpisce le donne che scelgono di diventare madri. I dati parlano chiaro: mentre il 77,8% degli uomini senza figli è occupato, solo il 62,3% delle madri lavora. Questo divario si amplifica ulteriormente al Sud, dove le opportunità lavorative sono limitate e i servizi di supporto spesso insufficienti. Le madri single, in particolare, affrontano una situazione ancora più difficile, con un tasso di disoccupazione che raggiunge il 17,8% tra le più giovani.

Politiche pubbliche e necessità di cambiamento

Le politiche pubbliche attuali non sembrano rispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie. Il recente Bonus per le nuove nascite, ad esempio, non ha portato i risultati sperati e ha complicato ulteriormente la burocrazia per le famiglie. È fondamentale che il Governo adotti misure più efficaci, come l’aumento della maggiorazione dell’assegno unico universale e l’ampliamento della platea dei beneficiari. Investire nei servizi per l’infanzia e promuovere politiche aziendali che mettano le famiglie al centro sono passi necessari per migliorare la situazione delle madri lavoratrici in Italia.