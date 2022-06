La cantante Madame si è fatta un nuovo tatuaggio in vista dell’estate e ha deciso di mostrarlo sui social network, facendolo diventare un vero trend. Il disegno che ha scelto sembra nascondere un significato simbolico molto profondo.

Lo stile di Madame

Madame è una delle cantanti italiane più amate del momento, una vera e propria rivelazione musicale degli ultimi anni. Pur essendo giovanissima, ha già avuto un successo davvero incredibile ed è molto seguita dai più giovani. Da quando è salita sul palco del Festival di Sanremo 2021, la strada è stata costellata di meravigliosi successi. Con i suoi brani è riuscita a scalare tutte le classifiche, facendosi conoscere per il suo talento e per la sua particolarità.

La cantante si contraddistingue per il suo stile glamour e alla moda, ma nello stesso tempo minimal. Ama i capi griffati, i completi mannish e sceglie sempre di sfoggiare un look genderless. Un look che nelle ultime ore ha deciso di rendere ancora più particolare con un tatuaggio sul petto, che ha mostrato sui social e che nasconde un significato simbolico davvero molto profondo, a cui sembra essere particolarmente legata.

Il nuovo tatuaggio di Madame: il significato

Madame ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio, riuscendo a lanciare una vera e propria moda. Il successo del disegno scelto è stato così grande che molti utenti sul web hanno deciso di “copiare” la sua idea. Il nuovo tatuaggio della cantante è stato realizzato da Luca Veletti, attuatore dello studio Lag Tattoos di Vicenza, che si è lasciato immortalare proprio mentre realizzava la sua opera sul corpo di Madame. “Un po’ hippie, un po’ gangstar” è la didascalia scelta per accompagnare le immagini della realizzazione del tatuaggio. Una frase che in parte spiega il profondo significato del tatuaggio scelto dalla cantante. Madame ha voluto rappresentare le sue due anime. Prima di tutto il sole raggiante è un simbolo mistico e spirituale, probabilmente segno di una rinascita importante. La parte del corpo scelta su cui disegnare questo simbolo non è per niente casuale. Il petto è una zona perfettamente in vista e la scelta di farsi un tatuaggio proprio in quel punto sottolinea un carattere deciso e determinato.

Madame: tutti i suoi tatuaggi

Il sole raggiante sul petto non è il primo tatuaggio di Madame, come i suoi fan sanno bene. Negli ultimi anni la cantante ha deciso di decorare il suo corpo frequentemente, scegliendo sempre dei simboli e dei disegni molto particolari. Sotto il seno si è fatta tatuare il numero 2002, ovvero l’anno della sua nascita. Sulla mano ha deciso di tatuarsi delle rose e sulle braccia una serie di animali e insetti. Il dettaglio che accomuna tutti i suoi tatuaggi è il colore. La cantante ha sempre scelto di fare tatuaggi con l’inchiostro nero, molto semplici, realizzati solo con i contorni, con un effetto vintage molto particolare. Una scelta sempre più di moda. I tatuaggi semplici, privi di troppi dettagli e di colori, sono scelti sempre più frequentemente, soprattutto quando hanno un significato particolarmente profondo. Madame ha mostrato con orgoglio il suo nuovo tatuaggio, che quasi sicuramente non sarà l’ultimo.