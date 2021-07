Avere unghie e mani ben curate è un buon biglietto da visita e bisogna saperle trattare nel modo migliore possibile. Per averle sempre curate, sono diversi gli accessori e strumenti di bellezza utili. Tra questi, vi è sicuramente la macchina per unghie che consente di prendersene cura nel modo migliore possibile.

Vediamo come fare e quali sono i modelli migliori.

Macchina per unghie professionale

La cura delle unghie conta tantissime appassionate che amano sperimentare, non solo manicure classiche e semplici, ma anche la cosiddetta nail art, ovvero la decorazione delle unghie. Uno degli strumenti fondamentali è sicuramente la macchina per unghie professionale che permette di ottenere un ottimo risultato, anche a casa e non solo presso un centro specifico o specializzato.

Uno strumento di bellezza che permette di usare vari smalti particolari, dai semipermanenti a quelli in gel, che hanno una durata superiore rispetto ai classici smalti tradizionali.

Uno strumento che usano anche gli esperti nei centri estetici per cimentarsi con la ricostruzione o estensione delle unghie oppure tantissime altre decorazioni che sono di tendenza nell’ultimo periodo.

Si tratta di un piccolo forno che, tramite bulbi di varia potenza, emette dei raggi ultravioletti. Basta inserire una mano o un piede all’interno della macchina per unghie professionale, i gel applicati saranno esposti ai raggi per poi solidificarsi in pochissimi minuti.

Un processo che permette di avere unghie che siano resistenti, uniformi e lucide, oltre che durature nel tempo.

La potenza dei bulbi è uno dei primi fattori che bisogna considerare al momento dell’acquisto della macchina per unghie professionale. I modelli professionali riescono ad arrivare a una potenza di 48 watt in modo da garantire un trattamento che sia rapido ed efficace al tempo stesso per unghie splendide in ogni momento e occasione. Ci sono poi una serie di funzioni utili: dal timer al display sino ad arrivare al kit accessori per realizzare una manicure completa.

Macchina per unghie professionale: modelli

I modelli di macchina per unghie sono vari e tendono a differenziarsi sia per le dimensioni, ma anche per la forma. Ultimamente, si sono espansi sul mercato modelli con tecnologia a led che funzionano allo stesso modo, ma a differenza delle classiche tipologie, emettono raggi ultra violetti, ma non hanno bulbi, bensì delle piccole luci led.

Alcuni modelli combinano insieme le varie tecnologie, sia quella led che con raggi ultravioletti. Sono macchine che permettono di trattare con rapidità tutti i tipi di gel, il cui costo è molto maggiore. Per una macchina per unghie di tipo professionale, bisogna investire in un modello che sia particolarmente costoso. I modelli professionali hanno in genere 4 bulbi da 9 watt ciascuno.

La tecnologia a led è sicuramente uno dei modelli migliori di macchina per unghie da usare in quanto riduce sia i tempi di asciugatura dello smalto che di indurimento. Funzionano nello stesso modo dei modelli ultravioletti, ma al posto dei bulbi hanno dei faretti.

Sono tipologie di macchina per unghie dotate di sensori intelligenti che, nel momento in cui si mette la mano all’interno, lo schermo si accende in automatico e parte il cronometraggio. Inoltre, è possibile attivarlo e disattivarlo in qualsiasi momento senza premere nessun pulsante. Si adattano a qualsiasi tipo di smalto in modo da garantire una manicure perfetta anche a casa.

Macchina per unghie professionale Amazon

Per chi ha necessità di un prodotto del genere e vuole risparmiare, il sito di Amazon è sicuramente l’ideale in quanto propone tantissimi modelli a basso costo con offerte imperdibili. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcuni dei migliori modelli. La classifica presenta le tre tipologie di macchina per unghie accompagnate da una breve descrizione tra quelle più apprezzate e vendute dagli utenti dell’e-commerce.

1)Moulei 150watt lampada unghie

Un modello professionale che è adatto sia per la manicure che la pedicure. Permette di impostare il timer nel modo in cui si preferisce per solidificare le unghie senza nessun dolore. Dotato di luce bianca confortevole che non arreca nessun danno agli occhi. Ha un sensore intelligente per cui quando si mette la mano all’interno, lo schermo si accende in automatico. Ha una piastra magnetica che è possibile staccare e rimuovere. Molto potente e funzionale. Indicata per qualsiasi tipo di smalto: semipermanente, gel duro, ecc. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Lampada uv led per unghie professionale

Dotato di asciugatura intelligente a doppia velocità in modo da asciugare le unghie rapidamente. Asciuga qualsiasi tipo di gel in modo rapido rispetto ad altri modelli. Ha 4 impostazioni di timer e permette di uniformare lo smalto. Si accende in automatico non appena si inserisce la mano o il piede. Molto facile da usare e dotato di un display LCD molto ampio. Ha uno sconto pari al 31%.

3)Lampada unghie led uv

Compatibile con qualsiasi tipo di smalto. Indicata sia per la manicure che la pedicure. Ha un sensore automatico intelligente che si accende e si spegne. Permette di asciugare anche fino a 5 unghie in modo uniforme. Dispone di 4 timer da scegliere in base alle proprie esigenze. Ha una tecnologia avanzata che permette di proteggere gli occhi senza causare danni. Perfetto anche per la nail art.

