Lulù Selassié si è mostrata in lingerie con uno scatto bollente sui social, ma in tanti tra i suoi fan hanno notato che non abbia nascosto le smagliature.

Lulù Selassié: le imperfezioni

Nelel ultime ore Lulù Selassié ha deciso di infiammare i social con uno scatto bollente dove la si vede posare sul letto con della lingerie semitrasparente e un perizoma.

In molti hanno notato però che nello scatto l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo non abbia fatto nulla per nascondere le sue smagliature, ben visibili nella foto. Quando un fan glielo ha fatto notare, Lulù ha risposto: “Grazie. Questo è il messaggio che do io, e che diamo tutti noi come famiglia alle persone che ci seguono, love yourself. Le smagliature ci rendono ancora più donne, fiere di noi stesse senza nasconderci! E poi sono così belle, a me piacciono tanto”, ha scritto la principessa etiopa dando un messaggio body positive ai suoi fan e dando prova di essere in grado di apprezzare il suo corpo, pregi e difetti compresi.

L’estate da single

Mentre su Manuel Bortuzzo si sono progressivamente spenti i riflettori, Lulù Selassié continua a tenere i fan con gli occhi incollati su di sé anche se per il momento sembra che la principessa si stia godendo un’estate da single. Lei stessa ha ammesso che, dopo gli ultimi mesi trascorsi con Bortuzzo, non sarebbe pronta per una nuova relazione. In tanti tra i suoi fan si chiedono se riuscirà a trovare un nuovo amore e se tra lei e il nuotatore ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.