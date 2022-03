Nel corso di una diretta Instagram, Clarissa Hailè Selassie ha parlato delle sorelle e ha fatto un’importante rivelazione su Lulù e il pin del suo smartphone.

Clarissa in diretta Instagram: spoiler sulle sorelle

Le principesse Hailè Selassiè, reduci dall’esperienza vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, hanno fatto ritorno alla normalità.

In questo contesto, la più piccola delle sorelle, Clarissa, ha avviato una diretta su Instagram nel corso della quale ha svelato alcuni particolari su Jessica e Lulù.

Per quanto riguarda Jessica, dopo essere stata acclamata come la vincitrice della sesta edizione del GF Vip, si sta godendo la compagnia della madre (che non vedeva da circa sei mesi), dei familiari e degli amici, ripristinando la sua routine quotidiana dopo il reality.

Allo stesso modo, anche Lulù sta trascorrendo del tempo in famiglia, riabbracciando la mamma e gli amici. La fatina, tuttavia, si sta dedicando anche alla sua relazione con Manuel Bortuzzo, nata all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Lulù e il pin dello smartphone: la rivelazione di Clarissa su Instagram

A proposito della sorella di mezzo, durante la sua diretta, Clarissa ha svelato un particolare importante che ha scatenato i fan della fatina.

La ragazza, infatti, ha rivelato che Lulù sta aspettando di ricevere il pin del suo smartphone in modo tale da poter presto ricominciare a essere presente sui social e prendere contatti con gli ammiratori che ha conquistato durante la sua permanenza al GF Vip.