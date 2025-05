Un incontro imperdibile con Renzo Arbore e ospiti d'eccezione per chiudere in bellezza la stagione.

Un salotto televisivo che fa storia

Il programma Che tempo che fa si appresta a chiudere la sua stagione con un episodio che promette di rimanere nella memoria collettiva. La puntata di domenica 18 maggio vedrà come protagonista Renzo Arbore, un’icona della televisione italiana, che ha saputo reinventare il concetto di intrattenimento. Fabio Fazio, conduttore del programma, ha preparato un’intervista esclusiva che non solo celebrerà la carriera di Arbore, ma offrirà anche uno spaccato di un’epoca in cui la televisione era un momento di condivisione e di festa per le famiglie italiane.

Renzo Arbore: un viaggio nella memoria

Con la sua voce inconfondibile e il suo stile inconfondibile, Renzo Arbore rappresenta un pezzo di storia della televisione. Dalla sua avventura con Quelli della notte fino all’Orchestra Italiana, Arbore ha saputo creare format che hanno segnato generazioni. La sua presenza a Che tempo che fa non è solo un omaggio alla sua carriera, ma anche un’opportunità per riflettere su come la televisione abbia evoluto il modo di intrattenere il pubblico. La puntata si preannuncia ricca di aneddoti e momenti emozionanti, in cui Arbore ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera, da Alto gradimento a Indietro tutta.

Ospiti d’eccezione e attualità

Oltre a Renzo Arbore, la puntata vedrà la partecipazione di ospiti illustri come Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Alessandro Gassmann, che presenterà il suo nuovo film Mani nude. La presenza di figure come Diego Abatantuono e Concita De Gregorio arricchirà ulteriormente il dibattito, rendendo la serata un mix perfetto di intrattenimento e riflessione. Non mancheranno anche i