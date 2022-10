Attraverso un duro sfogo via social Ludovica Valli si è scagliata contro coloro che in queste ore hanno insultato sua figlia Anastasia, che ha poco più di un anno.

Ludovica Valli: lo sfogo

Ludovica Valli ha affidato ai social un suo duro sfogo contro coloro che, nelle ultime ore, hanno rivolto alcuni infelici insulti a sua figlia, la piccola Anastasia.

“Signora mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina ahah oltre che pesare 200 kg”, ha scritto un utente, a cui Ludovica Valli ha replicato scrivendo: “Per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente. Non c’è nulla da dire. Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere. Però (ora voi fate profili fake e fate quello che volete che a me non toccate minimamente) ora continuerò a pubblicare tutto ciò che mi scrivete.

Perché è giusto! Se non lo fate con profili fake, non vi preoccupate, io vi pubblico ancora con più gusto, con nome e cognome. Non è cattiveria questa, perché la cattiveria è la loro”.

Ludovica Valli ha anche affermato che chi si permetterà ancor di insultare sua figlia ne pagherà le conseguenze e ha specificato di non essere ferita da simili commenti perché, fortunatamente, sua figlia starebbe bene e sarebbe una bambina normale.

In tanti sono curiosi di sapere se la questione avrà ulteriori sviluppi e se Ludovica Valli tornerà a parlare della questione.