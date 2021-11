Un drammatico incidente si è consumato in provincia di Lucca: un uomo di 67 anni stava effettuando lavori di manutenzione all’esterno di un capannone quando è caduto da una scala, morendo sul colpo.

Lucca, uomo cade da una scala e muore: stava effettuando lavori di manutenzione in un capannone

Nella giornata di giovedì 4 novembre, un uomo di 67 anni stava aiutando il figlio a praticare alcuni lavori di manutenzione all’esterno di un capannone artigianale di proprietà della famiglia. In questo contesto, l’uomo è salito su una scala per dedicarsi ad alcuni interventi di riparazione su una delle pareti esterne della struttura quando è rovinosamente caduto.

L’impatto con il suolo si è rivelato fatale per il 67enne che è morto sul colpo a causa della gravità dei traumi riportati.

La prematura scomparsa dell’uomo si è consumata in presenza del figlio, estremamente sconvolto da quanto accaduto.

Lucca, uomo cade da una scala e muore: dinamica dell’incidente

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la vittima è stata identificata come Francesco Ferrara mentre gli eventi si sono svolti in provincia di Lucca, in Toscana.

Per quanto riguarda le dinamiche dell’incidente, è stato riferito che il 67enne aveva poggiato una scala a un parapetto che caratterizzava la struttura esterna del capannone artigianale della famiglia e aveva cominciato a salirne i gradini.

In questo frangente, pare che il parapetto abbia improvvisamente ceduto inducendo lo sbilanciamento della scala. Francesco Ferrara, allora, è caduto impattando contro il suolo dopo un volo di circa due metri.

Lucca, uomo cade da una scala e muore: soccorsi e forze dell’ordine

In seguito all’incidente, sul posto si sono rapidamente recati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso all’uomo e rianimarlo ma ogni tentativo si è rivelato vano in quanto Francesco Ferrara è deceduto poco dopo essersi schiantato contro il suolo.

Il luogo della tragedia è stato raggiunto anche dai carabinieri che hanno raccolto i rilievi necessarie e stanno lavorando al fine di ricostruire l’esatta dinamica che ha caratterizzato il dipanarsi degli eventi.