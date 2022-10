La cantante, attrice e conduttrice televisiva Loretta Goggi ha rivelato come ha fatto a superare la morte del marito Gianni Brezza, scomparso nel 2011.

Loretta Goggi: “Come ho fatto a superare la morte di mio marito”

Loretta Goggi ha perso il marito Gianni Brezza nel 2011 a causa di un tumore al colon inoperabile.

Dopo la scomparsa del famoso ballerino e coreografo, la giurata di Tale e Quale Show ha affrontato un gravissimo lutto che l’aveva spinta a smettere di mangiare, uscire e non avere più forza per camminare. A proposito della perdita, in un’intervista rilasciata al settimanale F, la Goggi ha raccontato la sua storia d’amore con il marito e ha spiegato come è riuscita a superare la sua scomparsa.

Dal lutto alla rinascita

In tutte le fasi della malattia, l’attrice è stata accanto al compagno che si è spento stringendole la mano: momento che si è rivelato straziante. “Come ha fatto a superare questa grave perdita? Con la fede: la Goggi ha capito che doveva accettare questo dolore senza combatterlo”, ha detto.

In particolare, Goggi ha spiegato: “Gianni se n’è andato dal palcoscenico, non da me. Lo percepisco dappertutto. Lo penso, sento il suo profumo, gli parlo di continuo riuscendo persino a ridere talvolta.

Io so che lo rivedrò, ho fede: è solo un distacco momentaneo, il rapporto con lui non si è mai spezzato”.