London Fashion Week 2022: calendario e novità

La London Fashion Week 2022 è prevista dal 16 al 20 settembre. Ecco il calendario delle nuove collezioni primavera/estate 2023, piene di sorprese e di ritorni.

London Fashion Week 2022

Il mese della moda è sempre più vicino e la curiosità continua inevitabilmente a crescere.

Le restrizioni causate dalla pandemia si sono allentate per quanto riguarda i viaggi, per cui ci sarà davvero tanto movimento tra Londra, New York, Milano e Parigi. La capitale inglese sembrava un po’ più sofferente, nonostante il successo di alcuni brand emergenti, come Pensi Dojaka e Bianca Saunders. La notizia, invece, riguarda proprio il ritorno di alcuni big alla London Fashion Week, come Raf Simons, co-direttore creativo di Prada insieme a Miuccia Prada, che porterà il suo brand a sfilare il 16 settembre.

Anche Jonathan Anderson è pronto a tornare a Londra con il marchio JW Anderson, il 17 settembre, esattamente come Burberry, che tornerà in passerella dopo aver preferito show digitali dall’inizio della pandemia. La Fashion Week londinese prevede la partecipazione di moltissime celebrità. Sfileranno oltre 100 brand, compresi Chopova Lowena, Erdem, Knwls, Molly Goddard, Regjina Pyo, Halpern, 16Arlington, Simone Rocha e David Koma. Ci sarà anche Richard Quinn, vincitore del BFC/Vogue Designer Fashion Fund, Richard Malone, Supirya Lele e Tove.

Previsti anche appuntamenti NewGen del British Fashion Council con il supporto di TikTok, a cui parteciperanno Ancuta Sarca, Asai, Bethany Williams, Chet Lo, Di Petsa, Eftychia, Feben, Harri, Helen Kirkum, Leo Carlton, Masha Popova, Nensi Dojaka, Paolo Carzana, S.S. Daley, Sinead O’Dwyer, Stefan Cooke e Yuhan Wang. Sono in programma anche eventi ed esperienze a Londra.

London Fashion Week: il calendario

Ecco il calendario completo della London Fashion Week.