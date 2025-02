Il contesto attuale dei dazi americani

Negli ultimi mesi, la questione dei dazi imposti dagli Stati Uniti ha sollevato preoccupazioni significative per il made in Italy. Secondo Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia Ice, l’industria italiana potrebbe subire un impatto variabile, a seconda dell’entità delle tariffe. Se i dazi dovessero attestarsi intorno al 10%, il calo previsto per il nostro export negli Stati Uniti sarebbe di circa 3,5 miliardi di euro, una cifra che, sebbene rilevante, non rappresenterebbe una catastrofe. Tuttavia, un incremento al 20% potrebbe portare a perdite tra i 10 e i 12 miliardi, un colpo ben più duro per le nostre aziende.

Settori a rischio: moda e agroalimentare

Particolare attenzione deve essere rivolta ai settori della moda e dell’agroalimentare. La moda, già in difficoltà a causa di una programmazione incerta, potrebbe risentire pesantemente dei dazi, specialmente per i prodotti con margini di profitto più bassi. Allo stesso modo, l’agroalimentare, che ha mostrato segni di crescita, potrebbe affrontare sfide significative, in particolare nel settore latteario e vinicolo. La tendenza dei consumatori a preferire prodotti con minore gradazione alcolica potrebbe ulteriormente complicare la situazione, rendendo i dazi un fattore di rischio per un comparto che ha trainato l’export italiano negli ultimi anni.

Strategie per affrontare la crisi

In questo contesto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha suggerito di aumentare le importazioni dagli Stati Uniti per riequilibrare la bilancia commerciale e ottenere condizioni più favorevoli per l’Italia. È fondamentale avere fiducia nelle istituzioni e nella diplomazia italiana, che stanno lavorando per mitigare gli effetti negativi dei dazi. Inoltre, ci sono margini di crescita significativi in mercati emergenti come Cina, Sud America, India, Turchia e Canada. L’Europa, in particolare la Germania, e il continente africano rappresentano opportunità da esplorare per diversificare le esportazioni italiane.

La risposta dell’Unione Europea

È chiaro che l’Unione Europea deve rispondere in modo unito ai dazi americani. La forza dell’Europa risiede nella sua capacità di agire come un blocco coeso. Tuttavia, l’Italia ha costruito nel tempo una relazione privilegiata con gli Stati Uniti, che potrebbe rivelarsi vantaggiosa in questo frangente. La sfida per il nostro Paese sarà quella di mantenere un equilibrio tra il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la cooperazione con gli altri membri dell’Unione Europea.