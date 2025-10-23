Libri: le uscite di ottobre

Tra i libri di ottobre, vi sono Ilan Pappè ma anche la Tokarczuk per varie storie e trame.

Il mese di ottobre significa, dal punto di vista letterario, trovare in libreria e biblioteca nuove storie che ci faranno compagnia nei mesi autunnali. Qui siamo andati alla ricerca dei libri che usciranno verso la fine del mese di settembre e che parlano di misteri, incontri e molto altro. Qui una panoramica di titoli e trame.

Libri

Con l’autunno ormai giunto non vi è nulla di meglio che leggere libri per entrare in questo spirito e accoccolarsi sotto le coperte in compagnia magari di una tazza di tè.

Sono testi, romanzi, saggi, ma anche raccolte di racconti o di poesie che sicuramente possono farci compagnia.

Inoltre, con il ritorno alla routine lavorativa e scolastica, è possibile, magari la sera per allietare il sonno prima di andare a dormire o in pausa pranzo, scegliere una lettura per accompagnarci. Le novità, come al solito, sono davvero tante e ognuno può sicuramente trovare la lettura più adatta al proprio momento.

Ci sono, come sempre libri, per tutti i gusti e le età per cui si ha davvero l’imbarazzo della scelta.

Per coloro che non vogliono perdersi nulla e desiderano essere sempre aggiornati sulle ultime novità letterarie, è bene spulciare i vari siti letterari, le case editrici e i social per trovare qualche spunto che sicuramente vi aiuterà a riempire la vostra libreria di casa.

Libri di ottobre: prossime uscite

Tantissime le novità dei libri che sono già usciti nei primi giorni di settembre o che usciranno a breve. Come al solito, i generi spaziano proprio per accontentare i gusti di ogni lettore e lettrice.

Si va infatti dai saggi passando per i romanzi, le raccolte poetiche ma anche i thriller.

Tra i libri di attualità è impossibile non citare Ilan Pappè, grande studioso e conoscitore di quello che sta accadendo. Arriva in libreria con La fine di Israele dove immagina un mondo in cui lo stato israeliano e la Palestina possano convivere. Una realtà non del tutto impossibile.

Si passa poi agli autori italiani, a cominciare da De Giovanni con L’orologiaio di Brest dove torna a indagare contro anche lo scorrere del tempo passando poi per la regista Cristina Comencini.

Arrivano poi in libreria i libri di Letizia Pezzali e Massimo Zamboni.

Non mancano poi le storie fantasy come Rebecca Ross con Feroce Devozione oppure Cristina Rivera Garza con una storia di amicizia. Sono poi da citare i nuovi libri della Maraini ma anche di Olga Tokarczuk insieme anche a Yamamoto per il filone giapponese sulle donne e la condizione femminile nel Sol Levante.

Libri Amazon

1)Maurizio De Giovanni, L’orologiaio di Brest

In uscita il 21 ottobre, questo libro di De Giovanni punta su una corsa contro il tempo ma anche la storia d’Italia con un professore che ha un matrimonio fallito alle spalle. Un’indagine tipica che racconta del rapporto tra colpa e innocenza, memoria e oblio.

2)Rebecca Ross, Feroce devozione

Una sorta di fantasy dove si affrontano le tematiche del mondo della magia ma anche dei messaggeri con la figura di Matilda. Un viaggio attraverso i vari regni compreso quello umano che permetteranno alla protagonista di mostrare le proprie fragilità ed essere amata.

3)Dacia Maraini, Scritture segrete

In questo nuovo libro la Maraini parla delle donne che, nel corso del tempo, hanno cambiato le cose attraverso la parola e la scrittura. Si domanda dove siano andate e come mai non se parli abbastanza. Un viaggio nel mondo della donna e delle sue scritture.

