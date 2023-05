L’eternauta: trama, cast e data d’uscita della nuova serie Netflix

L'eternauta, celebre fumetto argentino, sta per sbarcare su Netflix. Ecco tutti i dettagli: trama, cast e data d'uscita.

Tramite la pubblicazione di un breve teaser trailer, Netflix ha annunciato l’inizio della produzione della serie basata sul capolavoro del fumetto argentino, L’eternauta.

L’eternauta, prossimamente su Netflix

L’account della piattaforma streaming ha poi rivelato entusiasta:

“Sono iniziate le riprese de L’Eternauta, sarà il primo adattamento cinematografico del fumetto argentino”

Ad aver confermato la notizia anche il cofondatore della celebre piattaforma streaming, Reed Hastings:

“L’Argentina è uno dei dieci paesi con il maggior numero di abbonati al mondo. Brasile e Messico la battono per un pelo. Quello che faremo, quindi, è continuare a investire nei contenuti”, ha rivelato entusiasta.

Il celebre fumetto argentino

L’eternauta è un fumetto argentino di fantascienza ideato da Héctor German Oesterheld e il disegnatore Francisco Solano Lopez, pubblicato tra il 1957 e il 1959. Qualche anno dopo, poi, l’autore avrebbe realizzato una riscrittura e un sequel insieme al disegnatore Alberto Breccia. A causa della tragica scomparsa di Hector German Oesterheld, il fumetto ha continuato la sua narrazione fino al 2006 grazie a Alberto Ongaro e Pablo Maitzegui. Ma cosa sappiamo su questa nuova serie tv? Scopriamo insieme qualche piccola anticipazione sulla trama e sul cast.

La trama

Come già anticipato, la nuova serie prenderà spunto dal celebre fumetto argentino di fantascienza. Ma di cosa parla? Tutto inizia in una fredda notte invernale… un fumettista riceve una visita improvvisa da un misterioso uomo di nome Khruner che dichiara di essere l’eternauta, un viaggiatore del tempo alla ricerca del suo mondo. Una volta arrivato a casa del fumettista, l’uomo decide di raccontare la sua storia: un’invasione aliena ha decimato la sua popolazione. Khruner decide di avventurarsi nella città insieme ad un gruppo di sopravvissuti per tentare di salvare il mondo dall’invasione aliena.

Il cast

Il protagonista, Juan Salvo, sarà interpretato da Ricardo Darin. Insieme a lui anche Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas e Mora Fisz. La regia è stata affidata a Bruno Stagnaro, mentre la sceneggiatura ad Ariel Staltari. Inoltre, come consulente creativo nella produzione della serie ci sarà anche Martin Mortola Oesterheld, nipote dell’autore del fumetto. L’annuncio della nuova serie tratta dal fumetto L’Eternauta era stata comunicata inizialmente nel 2020. Dopo i numerosi tentativi nel 2021 e nel 2022 di portarla sul piccolo schermo…ora sembrerebbe ufficiale. La prima stagione sarà composta da sei episodi. Tuttavia, al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti!