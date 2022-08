Correva l’anno 2002 e i Blue pubblicavano uno dei loro singoli più ascoltati, One love e due anni dopo arriverà A chi mi dice, un tormentone urlato a squarciagola da tutte le ragazze innamorate della boy band.

Sono passati vent’anni e il quartetto formato da Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa è difficile da dimenticare.

In tempi molto recenti, però, uno di loro ha fatto parlare di sé: di chi stiamo parlando? Di Lee Ryan. Andiamo a scoprire insieme il suo profilo, la sua vita e tutto ciò che lo riguarda.

Lee Ryan: biografia del cantante e debutto come cantante

Lee Ryan è nato a Chatham – una città inglese della contea del Kent – il 17 giugno 1983 e attualmente ha 39 anni. Della sua infanzia sappiamo ben poco: soffriva di dislessia, un disturbo dell’apprendimento che gli rendeva assai complicata la lettura e la scrittura in generale, ma che nel corso degli anni è riuscito a sistemare nel migliore dei modi.

Da sempre appassionato di musica, Lee Ryan prima di intraprendere la carriera da cantante ha lavorato come muratore, ma non solo: ha fatto anche parte del cast di un telefilm intitolato Holby City.

La sua carriera ufficiale nelle vesti di cantante inizia nel 2001, quando entra a fare parte della nota boy band degli anni 2000: i Blue. Il gruppo è rimasto attivo fino al 2005, fino al suo momentaneo scioglimento, al quale è susseguito il primo album da solista di Lee Ryan.

Dall’album in questione, intitolato Lee Ryan, sono stati estrapolati quattro singoli: Army of Lovers (2005), Turn Your Car Around (2005), When I Think of You (2006) e Real Love (2006). Sapevate che Real Love è stato inserito nella colonna sonora del film L’era glaciale 2 – Il disgelo? Lo stesso Lee Ryan, tra l’altro, ha anche doppiato l’opossum Eddie nella versione in italiano!

Verso il 2010 Lee Ryan debutta come attore nella pellicola The Heavy, distribuita negli Stati Uniti e solamente in alcuni cinema del Regno Unito. Non abbandona la carriera musicale, tant’è che durante lo stesso anno firma un nuovo contratto con una nuova etichetta discografica e pubblica I Am Who I Am/Secret Love, un nuovo singolo con all’interno due tracce.

Il ritorno dei Blue

È il 2011 e la nota boy band dei primi anni 2000 si riunisce, per la gioia di tutti i fan. Dopo ben sei anni di pausa i quattro componenti si ritrovano e partecipano agli Eurovision Song Contest con il pezzo I Can. Due anni dopo, nel 2013, esce un nuovo album Roulette e nel 2015 esce Colours, il primo album distribuito dalla Sony Music.

La vita privata di Lee Ryan

Della vita privata di Lee Ryan qualcosa è emerso. Anzitutto, sappiamo che nell’agosto 2015 si è sottoposto a un intervento alle corde vocali che non gli ha permesso di partecipare alle date del tour della band, costretta ad annullare tutto quanto.

Per quanto riguarda l’amore, Lee Ryan si fidanza nel 2008 con Samantha Miller, dalla quale ha un figlio, Rain Ryan, nato il 30 novembre 2008. Ma Rain non è l’unico figlio del cantante: sembra infatti che Lee abbia avuto una seconda figlia nata il 27 giugno 2008, Bluebell, questa volta avuta da una storia di una notte soltanto con una ragazza incontrata in un nightclub.

In tempi recenti (parliamo di luglio 2021), Lee Ryan dichiara pubblicamente di essere bisessuale, facendo così coming out.

L’arresto avvenuto il 3 luglio 2022

Lo scorso 3 luglio 2022 Lee Ryan è stato arrestato per “comportamento intimidatorio” durante un volo proveniente da Glasgow e diretto a Londra. Sembrerebbe che il cantante si sia innervosito con il personale dell’aereo a causa del mancato servizio di alcolici a bordo.

Una volta atterrato a Londra e dopo essere stato diverse ore in custodia, è stato rilasciato.