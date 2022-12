Charles Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati. L’annuncio arriva dai profili Instagram del pilota della Ferrari e dalla sua ex compagna. I due hanno sottolineato che resteranno amici, ma chiedono ai fan di rispettare la loro privacy.

Charles Leclerc e Charlotte Siné si sono lasciati

Storia d’amore al capolinea per Charles Leclerc e Charlotte Siné. Il pilota della Ferrari e la sua compagna facevano coppia fissa da tre anni e nulla faceva pensare ad una rottura in arrivo. La notizia è stata resa pubblica dai diretti interessati, tramite i rispettivi profili Instagram. E’ stata una decisione che hanno preso insieme, motivo per cui sono in buoni rapporti e resteranno amici.

L’annuncio di Charles Leclerc

Leclerc ha scritto:

“Ciao a tutti. Charlotte e io abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione, rimaniamo buoni amici. Abbiamo condiviso momenti grandiosi, lei rimarrà per sempre una persona speciale per me. E’ incredibile e merita il meglio, Vi prego di rispettare la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie”.

Charles aveva conosciuto la Sinè dopo la fine della sua relazione con Giada Gianni. Dal 2019 ad oggi si sono sempre mostrati affiatati, ma qualcosa deve aver incrinato la serenità di un tempo.

L’annuncio di Charlotte Sinè

Dopo Leclerc anche Charlotte ha annunciato la rottura. La Sinè ha scritto: