Le Tendenze di Colore Capelli Più Popolari del 2025: Scopri le Novità!

Esplora le tendenze di colore capelli che hanno caratterizzato il 2025 e scopri come queste influenze hanno plasmato le scelte nel mondo della bellezza.

Con l’arrivo della fine dell’anno, è tempo di riflettere sulle tendenze capelli che hanno caratterizzato il 2025. Che si tratti di un audace bob biondo platino o di un’avventura temporanea con il rame, ogni scelta riflette uno stato d’animo e uno stile personale. Google, attraverso il suo rapporto annuale Year in Search, ha rivelato i colori di capelli più cercati nel 2025, evidenziando un predominio di due famiglie cromatiche: i rossi e i castani.

I colori dominanti del 2025

Tra le sfumature più ricercate si trovano tonalità come il cherry cola e il miele castano. La classifica dei dieci colori più cercati offre uno spaccato delle preferenze nel mondo della bellezza. Le tonalità rosse e castane continuano a conquistare il cuore delle persone, mantenendo la loro posizione nel panorama della moda capelli.

Il fascino del marrone

Un colore che non passerà mai di moda è il castano scuro.

Questa tonalità è particolarmente apprezzata durante i mesi autunnali e invernali. Quest’anno, il colore espresso ha guadagnato popolarità, diventando la scelta di celebrità come Kim Kardashian. La sua eleganza e versatilità lo rendono un favorito tra le opzioni di bellezza.

Ritorno alle sfumature audaci

Negli ultimi anni, i colori di capelli in stile Y2K hanno fatto un forte ritorno, ma i punti salienti di quest’anno sono stati i colpi di luce ben posizionati e colori fantasiosi come il rame brillante e il biondo.

Questa combinazione di nostalgie e audacia ha creato un look contemporaneo e evocativo.

Cherry cola e la sua eleganza

Un’ottima scelta per chi cerca una dichiarazione più sottile è il cherry cola. Questa tonalità è caratterizzata da profonde sfumature di rosso e grigio legnoso, risultando sofisticata e adatta a ogni occasione. La fusione di queste tonalità crea un aspetto raffinato e alla moda.

Novità e tendenze emergenti

Un colore che ha sorpreso molti è il castano ash.

Questa tonalità offre un aspetto completamente diverso rispetto ai castani più caldi, grazie ai toni grigi freddi che evocano modernità e grunge. Questa tendenza si allinea perfettamente con il crescente interesse per il makeup dai toni freddi.

I biondi con un sottotono grigio possono risultare difficili da portare, poiché si distaccano dai tradizionali biondi dorati. Queste sfumature fredde, invece, offrono un’alternativa audace e distintiva, perfetta per chi ama osare.

Il trionfo del rosso ciliegia

Se il 2025 è stato l’anno del rame, il rosso ciliegia ha preso il sopravvento. Diverse sfumature, tra cui il già menzionato cherry cola, hanno catturato l’attenzione, ma una tonalità di rosso scuro ha brillato in modo particolare. Questa tonalità presenta una grande ricchezza di sfumature, con profondi riflessi rossi e tonalità ricche che creano un effetto ombré affascinante mentre cresce.

Infine, non può essere trascurato il cannella, che pur essendo l’ultima della lista, sta rapidamente guadagnando popolarità. Questo potrebbe essere dovuto all’emergere di colori capelli ispirati al tono della pelle e a sfumature uniche di castano che stanno spopolando su piattaforme come TikTok. È lecito aspettarsi di rivedere il cannella tra le scelte di bellezza nel 2026.