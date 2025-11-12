Le Richieste Più Stravaganti dei VIP a ChatGPT: Svelate da Le Iene

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha preso piede in svariate aree della vita quotidiana. Uno degli strumenti più utilizzati è ChatGPT, assistente virtuale sviluppato da OpenAI. Questo servizio ha catturato l’attenzione di molti, inclusi volti noti del panorama italiano. In un servizio rivelatore, Sebastian Gazzarrini de Le Iene ha deciso di esplorare le richieste più stravaganti effettuate dai vip all’applicazione.

Dal momento del suo lancio, ChatGPT ha registrato una crescita esponenziale, passando da circa 100 milioni di utenti mensili nel 2025 a ben 700 milioni di utenti settimanali nel luglio 2025.

Questa crescita dimostra non solo l’interesse crescente verso l’IA, ma anche il suo utilizzo per domande che spaziano dall’assurdo al piccante.

Le richieste più curiose

Nel suo servizio, Gazzarrini ha avuto accesso ai cellulari di vari personaggi pubblici, leggendo ad alta voce alcune delle domande poste a ChatGPT. Tra queste, sono emerse richieste decisamente insolite e divertenti. La showgirl Shaila Gatta, ad esempio, ha chiesto consiglio su “la miglior tecnica per l’autoerotismo”, dimostrando un approccio audace nei confronti dell’argomento.

Confessioni imbarazzanti

Le risposte delle celebrità non si sono fermate qui. Elena Morali ha giustificato la sua domanda “Mi aiuti a creare una chat piccante?” come un modo per supportare un’amica, mentre Guendalina Cavassi si è dimostrata sorpresa nel dover chiarire di non aver mai chiesto aiuto per “scrivere un messaggio per riconquistare il mio ex”. Queste ammissioni hanno creato un clima di ilarità e sorpresa.

Un’altra richiesta curiosa è stata quella di Biagio D’Anelli, il quale ha chiesto a ChatGPT di fornirgli una foto con Michael Jackson, affermando di voler far credere di conoscerlo.

Inoltre, Romina Pierdomenico ha voluto sapere se “il preservativo alla fragola sa davvero di fragola?”, rivelando di non averlo mai provato.

Domande pratiche e culturali

Non tutte le domande hanno avuto un tono piccante. Amedeo Goria ha chiesto suggerimenti su come invitare in modo originale la direttrice delle poste a cena, mentre Michela Persico si è interessata a “dove trovare ragazzi under 25 a Torino”, manifestando così una curiosità più sociale.

Anche Mariana Rodriguez ha portato un tocco culturale, chiedendo: “Non voglio pagare il tizio che racconta la storia del lago, me la dici tu gratis?”.

Scuse e curiosità personali

Le richieste non si sono limitate a questioni relazionali o piccanti. Maria Monsè ha cercato aiuto per giustificarsi con il capo redattore, chiedendo: “Una scusa credibile per il capo redattore?”. Un’altra curiosità è stata sollevata da Alessandro Cecchi Paone, il quale ha chiesto: “Perché il mio cane mi lecca i piedi?”, rivelando una preoccupazione più personale e affettiva.

Infine, Massimo Boldi ha divertito tutti con la sua domanda: “Quanto dura l’effetto del viagra?”, e Francesco Chiofalo ha chiesto se mangiando molta ananas si possa avere un sapore dolciastro nello sperma, aggiungendo un ulteriore elemento di comicità alla situazione.

Questo servizio di Le Iene ha messo in luce non solo le stranezze delle richieste dei vip, ma ha anche dimostrato quanto l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata in modo divertente e creativo. Con una crescita continua degli utenti, è evidente che ChatGPT ha trovato un posto speciale anche nel cuore delle celebrità italiane.