La freschezza della primavera 2025

Con l’arrivo della primavera 2025, il mondo della moda si prepara a svelare le sue nuove collezioni, portando con sé un’aria di rinnovamento e freschezza. Le capsule collection, sia permanenti che in edizione limitata, sono pronte a conquistare il cuore delle fashioniste, offrendo capi leggeri e versatili, perfetti per affrontare la bella stagione. I marchi più amati si sfidano a colpi di creatività, presentando pezzi cult che promettono di diventare must-have per ogni guardaroba.

Outdoor e avventura: la nuova frontiera

Una delle tendenze più interessanti di questa stagione è l’ispirazione all’outdoor, che si riflette in collezioni pensate per chi ama l’avventura. I gemelli Caten, in collaborazione con Invicta, propongono una linea che spazia dalla montagna alla città, con capi funzionali e accessori pratici. Gli zaini, sia piccoli che maxi, si distinguono per il trattamento stonewashing e i colori vivaci, richiamando l’estetica degli anni ’90. Questa fusione di stili è perfetta per chi cerca un look audace e pratico, senza rinunciare alla moda.

Il fascino dell’artigianalità

Un’altra novità da non perdere è la collezione realizzata in collaborazione tra un brand francese e una designer spagnola, che celebra l’artigianalità attraverso capi ricamati e dettagli vintage. Con 30 pezzi in edizione limitata, questa collezione si distingue per i colori vivaci e le texture pregiate, perfette per donne, bambini e per la casa. La fusione di design iconici, come gli zoccoli Pescura e il tacco Gringo, offre un’interpretazione moderna e audace, ideale per chi ama osare.

Accessori e gioielli: dettagli che fanno la differenza

Non solo abbigliamento, ma anche accessori e gioielli sono protagonisti di questa stagione. La nuova collezione di gioielli, caratterizzata dalla sodalite, offre charms unici per personalizzare orecchini e bracciali, infondendo un simbolismo di protezione e chiarezza. Inoltre, Onitsuka Tiger celebra la sua collaborazione con l’anime giapponese Astro Boy, presentando capi con grafiche inedite che uniscono moda e cultura pop. Ogni pezzo racconta una storia, rendendo ogni outfit unico e personale.

Il ritorno del preppy style

Infine, il preppy style torna prepotentemente in auge, con una collezione che reinterpreta lo stile college in chiave moderna. Camicie oxford, polo oversize e blazer si affiancano a accessori come cravatte e cappellini da baseball, creando un look fresco e giovanile. Questa tendenza è perfetta per chi desidera unire eleganza e comfort, senza rinunciare a un tocco di originalità.