Le novità di IED Torino: vincitori, laboratori e collaborazioni con il mondo della moda

Panoramica delle iniziative di IED Torino: dal progetto vincitore METASTRIDE ai laboratori punto—trama, dalle collaborazioni con Cartier e Kering Eyewear alle storie di formazione e successo nel mondo della moda

IED Torino ha rafforzato il ruolo di laboratorio creativo e ponte tra imprese e giovani talenti, favorendo l’inserimento professionale attraverso progetti pratici e collaborazioni con brand internazionali. Negli ultimi mesi l’istituto ha ospitato eventi e iniziative che hanno permesso agli studenti di confrontarsi con brief reali e ricevere riconoscimenti nell’ambito della moda e del design, consolidando percorsi formativi orientati al mercato.

Progetti di successo e riconoscimenti

Tra le notizie principali spicca METASTRIDE, vincitore della Your Dream Sneakers Challenge promossa da Servati.

Il progetto, ideato da Sara Zuccarello, studentessa del corso in Design del Gioiello e Accessori di IED Torino, è stato presentato alla Milano Fashion Week. METASTRIDE illustra come il lavoro accademico possa tradursi in proposte riconosciute nei circuiti professionali e offre agli studenti opportunità concrete di visibilità e networking.

Concorsi e premi interni al network

In continuità con il percorso formativo, IED ha ottenuto riconoscimenti al Progold Design Contest, promosso in collaborazione con Pomellato.

Ikchan Lee di IED Roma ha ricevuto il Primo Premio della Giuria Tecnica per il progetto Milky Way. Bianca Mesturini di IED Torino si è aggiudicata il Primo Premio del Pubblico con il progetto Embrace. I premi evidenziano la capacità degli studenti del network di proporre soluzioni innovative nel campo della gioielleria e di emergere nei circuiti professionali.

Laboratori, formazione e nuove opportunità

La proposta formativa include anche il ciclo di laboratori punto—trama LAB, concepito come spazio di confronto e sperimentazione per giovani designer.

Dopo la prima edizione, il progetto prosegue con l’obiettivo di favorire contaminazioni interdisciplinari e introdurre metodi progettuali contemporanei. L’iniziativa mira inoltre ad aprire scenari di lavoro e collaborazioni con operatori del settore, incrementando visibilità e occasioni professionali per i partecipanti.

Dal laboratorio alla professione

Iniziative come la Borsa di Studio Kering Eyewear, intitolata a Sara Furin, rafforzano il collegamento tra formazione e inserimento professionale per gli studenti del corso in Design del Gioiello e Accessori di IED Torino.

La misura mette in relazione il talento accademico con operatori del settore, offrendo strumenti concreti per la transizione verso il mercato del lavoro.

La borsa prevede un sostegno economico e occasioni di networking che favoriscono stage, collaborazioni e visibilità nelle reti professionali. Tale supporto incrementa le possibilità di accesso a opportunità occupazionali e progetti condivisi con aziende del comparto, consolidando il rapporto tra accademia e impresa.

Collaborazioni con grandi marchi e occasioni di confronto

In continuità con le iniziative precedenti, l’istituto ha intensificato i rapporti con il settore del lusso per offrire esperienze dirette sui processi produttivi. Un esempio concreto è l’iniziativa con Cartier, che ha consentito agli studenti di approfondire aspetti tecnici e artigianali dell’alta gioielleria. Queste occasioni facilitano la comprensione del nesso tra progetto e produzione, elemento cruciale per chi intende operare nel design di prodotto e negli accessori.

Visual merchandising e racconto del brand

L’evento dedicato al visual merchandising ha illustrato come allestimento e comunicazione visiva incidano sulla percezione del marchio. Sono stati trattati temi di strategia espositiva, storytelling e progettazione dello spazio come leve per migliorare l’esperienza del cliente. Sono stati presentati esempi pratici e casi studio rivolti a professionisti del retail e del design commerciale.

Nel complesso, le collaborazioni con aziende e gli incontri specialistici consolidano il legame tra accademia e impresa. Tale sinergia favorisce l’accesso a opportunità professionali e progetti condivisi, con ricadute dirette sulla preparazione e l’inserimento sul mercato del lavoro degli studenti.

La rete IED e gli alumni

Il network IED si conferma attivo anche oltre i confini nazionali. Il progetto Repeat The Action è stato presentato alla sfilata organizzata da IED e ModaLisboa a Lisbona, dove sono stati mostrati lavori realizzati da diplomati del network. Alla Digital Jewellery Week 2026 due alumni di IED Torino, Aurora Ceretti e Davide Chiarito, hanno ottenuto rispettivamente il primo e il terzo premio. Questi riconoscimenti attestano la qualità formativa dell’istituto e favoriscono il collegamento diretto con opportunità professionali e progetti condivisi.

Accoglienza e comunità internazionale

L’istituto ha avviato percorsi di accoglienza per le nuove matricole internazionali con giornate in campus e in centro città. Le attività di orientamento e team building sono state organizzate per facilitare l’integrazione culturale e la costruzione di relazioni tra studenti di diverse provenienze. Tale approccio mira a sostenere l’avvio di percorsi di studio condivisi e a migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso esperienze formative collettive. Si prevede il consolidamento di queste pratiche per rafforzare la comunità internazionale e le ricadute occupazionali degli studenti.

IED Torino mostra una realtà dinamica capace di coniugare didattica, collaborazione con l’industria e attenzione alle carriere dei giovani designer. Le borse di studio, i laboratori e le sinergie con brand internazionali consolidano il ruolo dell’istituto come ponte concreto fra formazione e mondo del lavoro. Si prevede il rafforzamento di percorsi progettuali condivisi e delle reti professionali per favorire il trasferimento di competenze. L’obiettivo dichiarato rimane sostenere l’inserimento occupazionale attraverso occasioni pratiche di apprendimento e collaborazioni industriali mirate.