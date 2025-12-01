Le migliori scuole di moda e corsi a Modena: Guida completa per aspiranti stilisti

Modena propone un'ampia gamma di corsi di moda, adatti a tutti i livelli di esperienza, dai principianti ai professionisti esperti. Scopri le opportunità di formazione per sviluppare le tue abilità nel settore della moda e avviare una carriera di successo.

Modena, celebre per la sua tradizione culturale e artistica, è anche un punto di riferimento per la formazione nel settore della moda. Diverse scuole e associazioni offrono corsi che spaziano dalla sartoria al design, permettendo a chiunque di avvicinarsi a questo affascinante mondo. Questo articolo esplora le principali opportunità di formazione disponibili in città.

Corso Canalgrande

Situato in Corso Canalgrande 88, il Corso Canalgrande è un’importante istituzione che offre programmi di formazione professionale biennali e triennali in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo.

Qui gli studenti possono approfondire la storia della moda e acquisire competenze pratiche essenziali per intraprendere una carriera nel settore.

Contatti e informazioni

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 351 8333500 o 335 6904002, oppure inviare un’email a [email protected].

Corsi di Moda di Modena

In Via Braghiroli 27-29, i Corsi di Moda di Modena offrono un ampio ventaglio di corsi destinati sia a professionisti che a semplici appassionati.

I corsi sono progettati per soddisfare le esigenze di chi desidera migliorare le proprie competenze nel tempo libero o intraprendere una carriera nel settore della moda.

Formazione personalizzata

Per chi desidera esplorare ulteriormente le proprie capacità creative, è possibile contattare il numero 059/364153 o inviare un’email a [email protected]. Inoltre, è presente il sito web www.corsi-moda.it per maggiori informazioni.

K Studio

K Studio, localizzato in Via Lenin 1, fornisce corsi di alta formazione per professionisti e amatori.

La scuola è nota per il suo approccio innovativo alla modellistica e al taglio, utilizzando una metodologia unica che integra tecniche tradizionali e moderne. Gli studenti possono scegliere corsi di base o avanzati a seconda delle loro necessità.

Dettagli e iscrizioni

Per ulteriori informazioni su K Studio, è possibile contattare il numero 353.439.1259 o visitare il sito www.k-studio.org. Le iscrizioni sono aperte a chiunque desideri intraprendere un percorso formativo nel settore moda.

Panini Tessuti

Per corsi di cucito, taglio e riparazioni, Panini Tessuti, situata in Via Cabassi 42/A, propone corsi di vari livelli, dai principianti agli avanzati, e organizza laboratori creativi su tecniche come il maglia, uncinetto, macramè e ricamo.

Contatti utili

Per iscriversi o avere maggiori dettagli, è possibile chiamare il numero 371/3085379, inviare un’email a [email protected] oppure visitare la pagina Facebook corsi taglio e cucito by Panini Tessuti.

Salotto Magico

Infine, per chi cerca un ambiente più amatoriale e informale, il Salotto Magico offre corsi di cucito, ricamo e maglia nella sua sede di Via Emilia 119 – c/o Palazzo Europa. È una scelta eccellente per chi desidera esplorare il mondo della moda in modo creativo e rilassato.

Informazioni di contatto

