Le migliori scuole di moda e corsi a Modena: Guida completa per aspiranti stilisti

Modena, celebre per la sua tradizione culturale e artistica, è anche un punto di riferimento per la formazione nel settore della moda. Diverse scuole e associazioni offrono corsi che spaziano dalla sartoria al design, permettendo a chiunque di avvicinarsi a questo affascinante mondo. Questo articolo esplora le principali opportunità di formazione disponibili in città.
Corso Canalgrande
Situato in Corso Canalgrande 88, il Corso Canalgrande è un’importante istituzione che offre programmi di formazione professionale biennali e triennali in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo.
Qui gli studenti possono approfondire la storia della moda e acquisire competenze pratiche essenziali per intraprendere una carriera nel settore.
Contatti e informazioni
Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 351 8333500 o 335 6904002, oppure inviare un’email a [email protected].
Corsi di Moda di Modena
In Via Braghiroli 27-29, i Corsi di Moda di Modena offrono un ampio ventaglio di corsi destinati sia a professionisti che a semplici appassionati.
I corsi sono progettati per soddisfare le esigenze di chi desidera migliorare le proprie competenze nel tempo libero o intraprendere una carriera nel settore della moda.
Formazione personalizzata
Per chi desidera esplorare ulteriormente le proprie capacità creative, è possibile contattare il numero 059/364153 o inviare un’email a [email protected]. Inoltre, è presente il sito web www.corsi-moda.it per maggiori informazioni.
K Studio
K Studio, localizzato in Via Lenin 1, fornisce corsi di alta formazione per professionisti e amatori.
La scuola è nota per il suo approccio innovativo alla modellistica e al taglio, utilizzando una metodologia unica che integra tecniche tradizionali e moderne. Gli studenti possono scegliere corsi di base o avanzati a seconda delle loro necessità.
Dettagli e iscrizioni
Per ulteriori informazioni su K Studio, è possibile contattare il numero 353.439.1259 o visitare il sito www.k-studio.org. Le iscrizioni sono aperte a chiunque desideri intraprendere un percorso formativo nel settore moda.
Panini Tessuti
Per corsi di cucito, taglio e riparazioni, Panini Tessuti, situata in Via Cabassi 42/A, propone corsi di vari livelli, dai principianti agli avanzati, e organizza laboratori creativi su tecniche come il maglia, uncinetto, macramè e ricamo.
Contatti utili
Per iscriversi o avere maggiori dettagli, è possibile chiamare il numero 371/3085379, inviare un’email a [email protected] oppure visitare la pagina Facebook corsi taglio e cucito by Panini Tessuti.
Salotto Magico
Infine, per chi cerca un ambiente più amatoriale e informale, il Salotto Magico offre corsi di cucito, ricamo e maglia nella sua sede di Via Emilia 119 – c/o Palazzo Europa. È una scelta eccellente per chi desidera esplorare il mondo della moda in modo creativo e rilassato.
Informazioni di contatto
