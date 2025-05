Un ritorno atteso per Le Iene

Il programma Le Iene torna in onda martedì 27 maggio su Italia 1, promettendo una puntata ricca di contenuti forti e sorprese. La conduzione è affidata a Veronica Gentili, che sarà affiancata dall’ironia di Max Angioni. In studio, un mix di intrattenimento, cronaca e attualità che tiene incollati gli spettatori allo schermo. La puntata si preannuncia intensa, con storie che spaziano dalla musica alla geopolitica, affrontando temi di grande rilevanza sociale.

Rivelazioni sul caso Chiara Poggi

Uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, l’omicidio di Chiara Poggi, torna al centro dell’attenzione. Nella puntata del 27 maggio, il servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese svela l’identità di un testimone che, in un precedente reportage, era rimasto anonimo. Questo testimone si espone ora in volto, rivelando dettagli inediti che potrebbero riaccendere i dubbi su un caso già complesso. Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, è stato condannato, ma le nuove dichiarazioni potrebbero cambiare le carte in tavola.

Radja Nainggolan: una vita tra successi e difficoltà

Un altro protagonista della puntata è Radja Nainggolan, ex calciatore che apre le porte della sua vita a Stefano Corti e Riccardo Messa. In un’intervista esclusiva, Nainggolan racconta non solo la sua carriera tra Cagliari, Roma e Inter, ma anche il suo recente arresto per traffico internazionale di cocaina. Questa intervista va oltre il gossip, esplorando la fragilità e la confusione che possono colpire anche chi vive sotto i riflettori. Un racconto che promette di sorprendere e far riflettere.

Il caso Rocco Siffredi e le testimonianze di coraggio

Infine, il programma affronta il delicato caso di Rocco Siffredi, accusato da diverse ragazze di presunti abusi. Le testimonianze raccolte da Roberta Rei e Francesco Priano aggiungono nuovi elementi a una situazione già complessa. Le Iene, il 27 maggio, danno voce a chi finora era rimasto in silenzio, affrontando la questione con la dovuta cautela e senza emettere giudizi. Un servizio che si muove su un filo sottile, tra ascolto e responsabilità.